Secuestran a dos menores en Jalisco, investigan violencia vicaria

Una fotografía se ha difundido en redes sociales, se trata de la pequeña Itzayana, la buscan con desesperación. A decir de sus familiares tiene dos meses de nacida y fue arrebatada de los brazos de su madre desde el pasado 19 de octubre en Tlaquepaque, Jalisco.

“Fue mi hermana a llevar una solicitud de trabajo y el muchacho le dijo que iba a comprar leche y ya no regresó hasta el día de ahora. Pues nomás que la regrese, porque pues su mamá la necesita, él no es responsable de todos modos, no es responsable ni de sí mismo, menos de una bebé", dijo Violeta Flores, tía de la niña.

El hombre señalado por el rapto se identifica como Oscar David y es originario de Chiapas. Este lunes presentaron una denuncia en Ciudad Niñez. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó que inició una investigación para dar con su paradero.

El mismo problema lo tiene José Jaime, vino de vacaciones este fin de semana a Guadalajara con su hijo Santiago Natael de dos años para que el pequeño se reuniera con su madre, vivía con él desde hace más de un año luego de que ella se lo entregó.

“Yo doy la vuelta a la manzana y logro verlo otra vez, y el niño gritaba, '¡papá, papá!, y me estiraba los brazos que quería venirse conmigo. Nosotros vivimos en Vallarta y pues lo necesito, ella sabe que nunca se le ha negado, siempre he estado al pendiente y lo que hizo no se vale”, contó Jaime Rosas, raptaron a su hijo.

Ambos casos se encuentran en etapa de investigación en la Procuraduría de Atención a Menores en Jalisco. En agosto pasado, el Congreso local aprobó tipificar estos actos como violencia vicaria y se castiga con penas que van de los dos a los 10 años de prisión.