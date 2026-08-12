Dejó abandonados a 160 migrantes en un tractocaminón en Monclova; ¿cuánto tiempo pasará en prisión?

12 años de prisión es la sentencia que se le dictó a Ponciano Páez, un traficante de personas que dejó abandonados a 160 migrantes que transportaba en un tractocamión en Monclova, Coahuila.

Este sujeto también está relacionado con los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en perjuicio de personas extranjeras. Lo detuvieron en marzo de 2022.

Ponciano recibe 12 años de prisión por abandonar a migrantes

Ponciano Páez fue sentenciado a 12 años de prisión y al pago de una multa de 721 mil 650 pesos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad penal en el delito de tráfico de migrantes con agravante.

De acuerdo con la FGR, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en Coahuila, presentó las pruebas donde demostraban que el sentenciado transportó a 160 personas extranjeras que no contaban con documentos para acreditar su estancia legal en México.

Así abandonó a más de 100 personas en un tractocamión

Los hechos ocurrieron antes de su detención, en marzo de 2022. Según la FGR, Ponciano conducía un tractocamión con semirremolque que dejó abandonado en la colonia petrolera, en Monclova, Coahuila.

En el interior del camión se encontraban 160 personas extranjeras, quienes, de acuerdo con la investigación, habían pagado para ser trasladadas hasta la frontera con Estados Unidos.

Tras su detención, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal ayudaron a los extranjeros con asistencia del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de Coahuila, Policía Municipal de Monclova, Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobierno del estado.

Ponciano también es investigado por otros delitos

También la FGR informó que Ponciano está relacionado con una investigación por su posible participación en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio de una persona extranjera.

La sentencia final por el abandono de las 160 personas en el camión es de 12 años de prisión y una multa de 721 mil 650 pesos, por el delito de tráfico de migrantes.