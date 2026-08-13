VIDEO: ¡Se dispara arma que estaban destruyendo! Hay cuatro lesionados en Michoacán tras jornada de desarme

Un arma se dispara en Michoacán y deja cuatro personas lesionadas durante una jornada de desarme realizada este miércoles en el municipio de Tzintzuntzan; el incidente ocurrió cuando personal militar intentaba destruir una escopeta artesanal que había sido entregada voluntariamente para su destrucción.

El accidente se registró alrededor del mediodía, durante actividades del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", cuando la escopeta, conocida como “chispera”, se accionó inesperadamente mientras era destruida con una sierra industrial; los proyectiles alcanzaron a civiles que se encontraban cerca del módulo.

El momento quedó grabado durante la jornada de desarme

La escena fue captada en video y posteriormente comenzó a difundirse en redes sociales; en las imágenes se observa el momento en que elementos del 12/o Batallón de Infantería trabajaban sobre el arma y, de manera repentina, esta se accionó.

La actividad formaba parte de una jornada para retirar armas de circulación; donde las personas pueden entregar voluntariamente estos artefactos a cambio de dinero y, como parte del procedimiento, son destruidos en el mismo lugar.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la escopeta había sido entregada previamente por su propietario y se encontraba en proceso de destrucción cuando ocurrió la detonación.

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¿Quiénes resultaron heridos en Tzintzuntzan?

Los cuatro lesionados fueron hombres y, según los reportes, presentaron heridas provocadas por las esquirlas.

Rubén, de 54 años y habitante de Ihuatzio, sufrió impactos en la pierna derecha; Jorge Adrián, de 47 años y vecino de Ziracuaretiro, presentó heridas en ambos glúteos.

También resultó lesionado Erasmo, de 51 años, residente de Jarácuaro, quien recibió una lesión en el brazo izquierdo; el cuarto afectado fue Daniel, de 35 años y habitante de Ciudad de México, con heridas en la pierna derecha.

¿Qué pasó con los cuatro lesionados?

Los primeros reportes señalaron que los hombres fueron llevados para recibir atención médica en el Hospital Regional de Pátzcuaro y que uno de ellos presentaba lesiones de mayor consideración.

Sin embargo, otra versión difundida sobre el incidente indicó que solo uno de los cuatro necesitó traslado hospitalario y que las heridas no fueron consideradas graves.