Le apuntaron a un bebé para llevarse a Ángel: el secuestro de terror en Tlajomulco, Jalisco

Violento secuestro en Tlajomulco, Jalisco. Una familia llegó a su domicilio en Hacienda Santa Fe, cuando un vehículo rojo les cerró el paso. De él descendieron tres hombres armados que fueron directamente contra Ángel, de 20 años, para llevárselo. La madre del joven intentó impedirlo, pero uno de los agresores le apuntó con un arma mientras ella sostenía a su bebé.

La mujer contó que los hombres le exigieron soltar al menor bajo la amenaza de dispararle: "Veníamos en el carro de mi pareja. Llegando a mi domicilio se atravesó el carro y se bajaron tres chavos y en cuánto se bajó mi hijo lo agarraron. Yo quise detenerlos pero al quererlos de tener le apuntaron también a mi bebé con la pistola.", señaló Nadia Espinoza, Madre de Ángel.

🔴 #IMPORTANTE | Un joven de 20 años fue privado de su libertad en la colonia Hacienda Santa Fe dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Viajaba con su madre y para amedrent4rlo los cuatro presuntos agres0res habrían disp4rado al cielo y apuntado a un bebé.



Con información… pic.twitter.com/cfyVPm3Shb — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 12, 2026

En medio del forcejeo, uno de los sujetos realizó una detonación al aire para intimidar a Ángel, quien se resistía a ser llevado.

Al final, la madre tuvo que soltar a su hijo para evitar que le dispararan a su bebé. Los tres hombres lo subieron al vehículo y escaparon.

¿Dónde ocurrió el secuestro en Tlajomulco?

Los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Medellín y calle Ibagué, en Hacienda Santa Fe.

Policías municipales localizaron en el sitio un casquillo percutido, acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía de Jalisco, que quedó a cargo de las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades buscan establecer el paradero de Ángel y dar con los responsables de la privación de la libertad.