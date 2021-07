Maestra pierde su trabajo porque tenía cuenta de OnlyFans

Una maestra de Carolina, Estados Unidos, perdió su trabajo luego de que se dio a conocer que tenía cuenta de OnlyFans, una plataforma dedicada para vender contenido como fotografías o videos a través de internet.

Amy Kupps era maestra de historia, no obstante, fue suspendida de su trabajo cuando su esposo reveló ante las autoridades de la institución educativa que Amy tenía una cuenta de OnlyFans.

La maestra, de 32 años, explicó a medios locales que su entonces esposo fue quien la animó a abrir su cuenta en OnlyFans como una forma de obtener dinero extra.

Nunca había pensado en ese tipo de cosas hasta que mi esposo me animó como una forma de comenzar a ganar dinero extra. Rápidamente lo entendí y fue tan lindo tener a mi esposo apoyándome. Él me ayudó siendo mi fotógrafo y pensamos en contenido nuevo juntos.

La maestra de historia reveló que comenzó a tener ingresos que alcanzaron los 150 mil dólares y muchos de sus suscriptores de OnlyFans le dieron regalos muy caros, lo que despertó los celos de su esposo.

Mi esposo no soportaba que hubiera hombres que me mimaban con regalos mucho más caros que los que él me daba.

Esposo de maestra filtra fotos de OnlyFans

La maestra explicó que su matrimonio fracasó y en venganza su esposo filtró las fotos de su cuenta de OnlyFans en la escuela en donde ella daba clases.

Amy contó que nadie de su familia, ni de su trabajo, sabían que tenía una cuenta de OnlyFans, por lo que seguía impartiendo clases de historia hasta que en una reunión escolar con sus jefes le anunciaron que sería suspendida porque su ahora ex esposo les mostró su cuenta de OnlyFans.

La maestra declaró que el hecho de que sus colegas supieran de su trabajo como modelo de OnlyFans le generó mucha vergüenza y decidió renunciar.

“Estaba tan mortificada que sentí que no tenía más remedio que renunciar. No podía seguir trabajando con esas personas. No habría pasado mucho tiempo antes de que padres e hijos se enteraran y yo no quería eso”.

Ahora la ex maestra busca convertirse en la modelo de OnlyFans más famosa.

¿Qué es OnlyFans y cómo funciona?

OnlyFans es una plataforma con sede en Reino Unido que se lanzó en 2016 y tuvo su mayor auge en 2020 debido a la pandemia.

La plataforma de OnlyFans consiste en crear contenido para ganar dinero a través de las suscripciones de sus usuarios, que son llamados “fans”.

No obstante, OnlyFans se volvió conocida principalmente por la venta de contenido íntimo, principalmente por la industria del entretenimiento para adultos.

