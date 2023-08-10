Este jueves 10 de agosto de 2023, la empresa Virgin Galactic realizó su segundo lanzamiento de una nave al espacio exterior. Cabe recordar que el 29 de junio pasado hizo su primera misión, donde la VSS Unity partió del Spaceport en Nuevo México, Estados Unidos.

La empresa del magnate Richard Branson es una de las compañías privadas estadounidenses que han llevado personas al espacio, como Blue Origin de Jeff Bezos así como SpaceX de Elon Musk.

¿Quiénes son los pasajeros del Virgin Galactic?

Para el vuelo de este jueves 10 de agosto, el Galactic 02 de Virgin Galactic llevó a cuatro personas a bordo:

Jon Goodwin , de 80 años de edad. Primer deportista olímpico en viajar al espacio y el segundo astronauta con enfermedad de Parkinson.

, de 80 años de edad. Primer deportista olímpico en viajar al espacio y el segundo astronauta con enfermedad de Parkinson. Keisha Schahaff, de 46 años de edad. Empresaria y coach de salud y bienestar. Primera astronauta del Caribe, de Antigua y Barbuda.

de 46 años de edad. Empresaria y coach de salud y bienestar. Primera astronauta del Caribe, de Antigua y Barbuda. Anastasia Mayers , de 18 años de edad. Estudiante de Filosofía y Física en la Universidad de Aberdeen en Escocia. Nacida en Antigua y Barbuda, hija de Keisha Schahaff. Con ella serán la primera madre e hija en viajar el espacio.

, de 18 años de edad. Estudiante de Filosofía y Física en la Universidad de Aberdeen en Escocia. Nacida en Antigua y Barbuda, hija de Keisha Schahaff. Con ella serán la primera madre e hija en viajar el espacio. Beth Moses: Instructora principal, encargada del entrenamiento y preparación del Galactic 02. Fue la primera mujer en volar en un vehículo espacial en 2019. Este será su cierto vuelo con Virgin Galactic.

El vuelo inició hoy a las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuánto duran los viajes al espacio que ofrece Virgin Galactic?

Según la descripción que se hace en el sitio web de Virgin Galactic acerca del vuelo comercial al espacio, cada vuelo tiene una duración de 90 minutos. Aunque el vuelo del Galactic 01 realizado en junio pasado duró poco menos de una hora.

El costo de los boletos para viajar al espacio con estas naves ronda hasta los 250 mil dólares americanos, es decir, cerca de cuatro y medio millones de pesos.

Así es el segundo lanzamiento al espacio de Virgin Galactic

9:38 HORAS

El Galactic 02 aterriza de forma segura en el Spaceport de Nuevo México. Los ocupantes aplauden tras la misión exitosa.

|Virgin Galactic.

Welcome back to Earth, #Galactic02! Our pilots, crew and spaceship have landed smoothly at Spaceport America, New Mexico. pic.twitter.com/rzV1iyvmBA — Virgin Galactic (@virgingalactic) August 10, 2023

9:36 HORAS

A 14 minutos después de la separación de la nave principal, el Galactic 02 está de vuelta a la Tierra en camino para aterrizar de nuevo en el Spaceport de Nuevo México, Estados Unidos.

|Virgin Galactic.

9:25 HORAS

Ya en el espacio, los tripulantes de Virgin Galactic se asoman por las ventanillas para ver hacia el exterior.

|Virgin Galactic.

9:23 HORAS

Los tripulantes del Galactic 02 viajan a casi tres veces la velocidad del sonido. Se quitan los cinturones de seguridad y disfrutan de la gravedad reducida.

|Virgin Galactic.

9:16 HORAS

El Galactic 02 ya despegó y esta es una de las primeras imágenes captadas en la cámara trasera de la nave.