Virus Joker infecta 13 apps de Android; bórralas de inmediato

El virus Joker, conocido por infectar dispositivos Android, se identificó en 13 apps que deben eliminarse de inmediato ya que este troyano intenta robar datos y dinero de los usuarios por medio de mensajes de texto.

La analista de seguridad de Kaspersky, Tatyana Shishkova, informó en su cuenta de Twitter que al menos 13 aplicaciones de Google Play tienen este malware, y aunque se eliminaron de la tienda, algunas alcanzaron más de 50 mil descargas. En este caso, lo recomendable es eliminarlas inmediatamente, para evitar que el virus robe datos personales .

Volume Hearing Boost

Battery Charging Animation Bubble Effects

Flashlight Flash Alert on Call

Easy PDF Scanner

Smart TV Remote

Halloween Coloring

Classic Emoji Keyboard

Volume Booster Louder Sound Equalizer

Super Hero Effect

Battery Charging Animations Battery Wallpaper

Dazzling Keyboard

EmojiOne Keyboard

New QRCode Scan

Los usuarios de Android que descargaron alguna app del listado no deben abrirla, lo mejor es eliminarla de cualquier dispositivo, para que el virus Joker no cometa el espionaje y posterior robo de datos.

¿Qué es el virus Joker y cómo ataca equipos Android?

Se trata de un código malicioso que se esconde en las apps de Android, se detectó por primera vez en 2017 y desde entonces, Google se enfrenta al malware que regresa cada cierto tiempo.

De acuerdo con portales especializados en tecnología, los creadores del virus Joker modifican su código con frecuencia, para que los controles de Google Play Protect no lo detecten.

|Pixabay

El virus Joker roba dinero de los usuarios por medio de suscripciones automáticas a servicios de SMS, también es capaz de extraer los datos de las tarjetas bancarias que se han registrado en la Play Store y en otras apps.

El usuario se entera que su dispositivo móvil está infectado con el virus Joker cuando revisa su estado de cuenta bancario, ya que aparecen cargos no reconocidos, correspondientes a los servicios de pago que el malware autorizó de forma automática.

Hasta ahora, Google Play Protect ha evitado que unas mil 700 aplicaciones lleguen a los dispositivos de los usuarios, al eliminarlas de Google Play; sin embargo, este malware regresa una y otra vez, como ocurrió el año pasado, cuando se infiltró en 24 apps.

Lo anterior se debe a que los desarrolladores del virus mandan varias aplicaciones maliciosas a la tienda de Google en un solo día, para intentar que alguna de ellas se coloque y luego la descarguen los usuarios.