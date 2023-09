¿Tramitaste tu visa americana? Este es el aviso urgente de la embajada de Estados Unidos

La visa es un trámite que deben realizar las personas, en este caso todos los mexicanos que quieran visitar Estados Unidos, sin importar el motivo ya sea como turistas, estudiantes, empresarios o trabajadores.

Si recientemente hiciste el pago por el trámite de tu visa americana o te encuentras a la espera de una cita, debes de considerar lo siguiente.

Urgente aviso de la embajada de Estados Unidos en México

La embajada de Estados Unidos en México informó que la extensión de la tarifa de la visa vence este 30 de septiembre 2023. La Misión Diplomática estadounidense señaló que a partir del mes de octubre del presente año, la tarifa de la visa será válida únicamente por un año, esto significa que cualquier pago realizado antes del día 1 de octubre del 2022, será inválida.

Debido a lo anterior, aquellos solicitantes de visa americana que cuenten con recibos de tarifas vencidos, deberán programar una cita a más tardar antes del 30 de septiembre 2023, con la finalidad de evitar pagar nuevamente la tarifa.

“No es necesario que la entrevista sea antes del 30 de septiembre, pero sí se debe hacer una cita en el sistema; incluso si está programada para dentro de varios meses en el futuro. Si ya tienes una cita programada, no es necesario que hagas nada más. Esto aplica a todas las tarifas de visas de no inmigrantes”, señaló mediante sus canales oficiales la Embajada de Estados Unidos en México.

La Misión Diplomática norteamericana hizo especial hincapié acerca de reprogramar la cita para que aquellos que estén interesados en viajar a Estados Unidos, no pierdan el pago de su trámite. Cabe señalar que los solicitantes de visa americana que se encuentren con recibos vencidos, deberán programar una nueva cita antes del 30 de septiembre del 2023 y así evitar un nuevo pago por el trámite.

¿Cuánto cuesta la visa americana 2023?

La visa americana de turista) tiene un costo de 185 dólares por persona (unos 3 mil 700 pesos). Las visas americanas (de trabajo), de no inmigrante basadas en peticiones para trabajadores temporales (H, L, O, P, Q y R) tienen un precio de 205 dólares (unos 4 mil 100 pesos).

Las visas de tratado comercial (E-1), inversionistas por tratado comercial (E-2), y solicitantes por tratado en una ocupación especial (E-3) hasta antes de octubre de 2023, tienen un precio de 315 dólares (unos 6 mil 300 pesos).