Viscosidad en el jamón: ¿Qué es la baba que le sale y es seguro comerla?

Todos hemos estado en la situación donde vamos a preparar un sandwich y abrimos el refri para sacar el jamón, el jitomate, la lechuga, el queso y lo demás, pero ¡oh sorpresa! Encontramos una viscosidad en el jamón, y es cuando surge la pregunta: ¿sirve o no sirve?

Normalmente, pensaríamos que no pasa nada o que lo podemos lavar y listo, como si estuviera recién cortado. Sin embargo, el jamón con baba es signo de algo más y aquí te lo decimos.

¿Qué es la viscosidad que le sale al jamón?

La baba o viscosidad que sale en el jamón después de unos días de estar en el refrigerador no es más que el producto de bacterias ácido-lácticas que se desarrollan en los embutidos debido a los carbohidratos que se mezclan con la humedad.

Este tipo de bacterias son benignas, es decir, que bajo ciertas condiciones pueden ser buenas para nuestra salud, sin embargo, producen ese olor y sabor más fuerte y ácido. Asimismo, ayudan a inhibir bacterias patógenas que pueden causarnos enfermedades.

No obstante, no es recomendable comer el jamón con baba, pues aunque la viscosidad contiene bacterias benignas, también puede haber algunas que sean perjudiciales para nuestro organismo. Por lo que es mejor no correr el riesgo y deshacernos del jamón viscoso.

¿Cómo saber si el jamón está pasado?

La primera señal para saber si el jamón está pasado y ya no sirve es justamente esta viscosidad y olor. Por lo que si al sacar el jamón del refrigerador presenta un olor fuerte y una viscosidad al tacto, significa que ya no sirve.

En caso de que quisieras enjuagar el jamón con agua para retirar la baba y después de esto desaparece el olor y el sabor, probablemente no pase nada. Sin embargo, en caso de que persista el olor, el riesgo de contraer una infección gastrointestinal es mayor.

¿Cómo evitar que el jamón se ponga viscoso?

La mejor manera de conservar el jamón y cualquier tipo de embutido es tratar de mantener la “cadena de frío”. Este tipo de alimentos son conservados a menos de 2 ° centígrados desde su origen hasta que se colocan en las vitrinas o refrigeradores comerciales.

Por esta razón, al interrumpir la cadena de enfriamiento, los embutidos comienzan a desprender agua y se acelera su proceso de descomposición. Es así que lo mejor que podemos hacer es lo siguiente:

Consumir los embutidos lo más pronto posible después de comprarlos o abrirlos del paquete.

Almacenar los embutidos en recipientes de vidrio herméticos.

Mantener el producto a una temperatura igual o menor a 2° centígrados.

Ahora que ya sabes por qué aparece la baba en el jamón y qué puede causar en tu salud, puedes comenzar a poner en práctica estos consejos para mantener tus embutidos en perfecto estado y evitar problemas gastrointestinales.