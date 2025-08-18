Trump buscará reunión trilateral con Putin y Zelensky

Presidentes de toda Europa, incluido Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, sostendrán una cumbre con Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, en la Casa Blanca, este lunes 18 de agosto de 2025.

La expectación sobre este encuentro entre el presidente ucraniano y el estadounidense es tal debido a las recientes pláticas de Trump con Vladimir Putin la semana pasada, así como el explosivo momento que protagonizaron Zelensky y Trump en la Casa Blanca en febrero de 2025.