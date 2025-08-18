Trump buscará reunión trilateral con Putin y Zelensky
Varios mandatarios de Europa sostendrán una reunión con Donald Trump en Washington este lunes; sigue la cobertura completa en FIA.
Presidentes de toda Europa, incluido Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, sostendrán una cumbre con Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, en la Casa Blanca, este lunes 18 de agosto de 2025.
La expectación sobre este encuentro entre el presidente ucraniano y el estadounidense es tal debido a las recientes pláticas de Trump con Vladimir Putin la semana pasada, así como el explosivo momento que protagonizaron Zelensky y Trump en la Casa Blanca en febrero de 2025.
EN VIVO
Trump propondrá cumbre trilateral con Putin y Zelensky
Donald Trump aseguró que tendrá una llamada con Vladimir Putin, presidente de Rusia, después del encuentro con líderes europeos y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.
“Tal vez o tal vez no tengamos un encuentro trilateral. Si no lo tenemos, entonces la pelea continúa y si la tenemos, hay una gran oportunidad, creo que si tenemos un encuentro trilateral hay una oportunidad de tal vez terminarla”, destacó Trump.
EU seguirá apoyando a Ucrania: Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sin importar el resultado de las reuniones con Volodimir Zelensky y los mandatarios europeos, seguirá el apoyo a Ucrania.
A la pregunta de un reportero sobre si terminará el apoyo estadounidense a Ucrania, Trump dijo que “nunca puedo decir eso. Nunca es el fin del camino. Están matando gente y queremos detenerlo. Así que no diría que es el fin del camino”.
Zelensky agradece armas de la OTAN
Volodimir Zelensky agradece el envío de armas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a su país para enfrentar la invasión de Rusia.
“Estamos agradecidos por este programa y esta oportunidad. Estamos agradecidos con Europa; ellos pagan por esto”, afirmó el mandatario ucraniano.
Zelensky sostiene encuentro con Donald Trump
Volodimir Zelensky ya llegó a la Casa Blanca y sostiene encuentro con Donald Trump. }
Happening now in the Oval Office. WATCH ⬇️ https://t.co/ez9KWVupGj pic.twitter.com/W4rDiA67A9— The White House (@WhiteHouse) August 18, 2025
¿Quiénes están invitados a la reunión con Donald Trump?
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, fue el primer líder en llegar a la Casa Blanca hoy, seguido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como el primer ministro británico, Keir Starmer. Todos fueron recibidos por la jefa de Protocolo estadounidense, Monica Crowley.
También se espera que hoy lleguen el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.