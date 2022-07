¡Vivir sin agua!: Jaime es vecino voluntario y ayuda a repartir agua

¡Vivir sin agua!: Hace tres meses el municipio de Apodaca instaló un tanque de 10 mil litros de agua en el parque de la Colonia Praderas de Apodaca segundo sector, mismo que se surte gracias a una toma de líquido. Don Jaime Montelongo es un vecino voluntario que se sumó a este programa de reparto de agua.

“De mantenerlo lleno durante todo el día hasta las 10 y media de la noche lo dejo lleno para que se surta la gente entre la madrugada y al día siguiente en la mañana vengo y si lo encuentro ya vació lo relleno otra vez,” declaró Jaime Montelongo, un vecino voluntario.

Su función es apoyar a sus compañeros de colonia y supervisar que el vital líquido no se desperdicie.

“Somos voluntarios, nosotros no tenemos sueldo, actuamos de buena fe ayudando al municipio y a la vez a la gente para que venga y se surta de agua y que no hayan problemas,” explicó Jaime Montelongo, vecino voluntario.

Las herramientas que utilizó fueron tubos PVC, de plástico y colocaron tapetes en el suelo.

“Para que no batallara la gente porque a como estaba antes; se surtía el agua y tiraban demasiada agua y ya le pusimos la manguera y lo tapetes, ya es menos la cantidad que tiran,” comentó don Jaime Montelongo, vecino voluntario.

Cuando el agua se acaba, abre la llave para comenzar el llenado del tanque que tiene una duración de dos horas y al mismo tiempo coloca mangueras en el parque para que los vecinos no demoren esperando turno.

“Es demasiada la gente. Se ha rellenado cinco veces el tinaco en un día, el tinaco tiene capacidad de 10 mil litros pongo la manguera en el parque también para que se surtan para que la gente no sé desespere y se vaya contenta con su agua en otras áreas que se peleaba la gente, se pelea por hacer la fila entonces a mí se me ocurrió yo no tener esa situación aquí y se me ocurrió poner las mangueras y si resultó efectivo,” concluyó don Jaime Montelongo, vecino voluntario.

A ese parque llegan personas de otras colonias como Magnolias e incluso desde Escobedo pues saben que en esa plaza lo que sobra es agua tratada.