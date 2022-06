¡Vivir sin agua!: Policías evitan bloqueo de vialidad, exigen líquido

¡Vivir sin agua!: Más de 60 efectivos de la Fuerza Civil y de la Policía de Monterrey, armaron un macro operativo para evitar un posible bloqueo en la Avenida Revolución en la Colonia Ladrillera al sur de la ciudad.

“Muchos de nuestros policías que a veces tienen que estar cuidando la seguridad, nosotros no vamos a causar ningún problema, no vamos a parar incluso ningún coche,” declaró Lucía Escalante, vecina de la zona sur.

Y es que los residentes de las Colonias Primavera, Estadio Narvarte, y TLH acudieron a una convocatoria para manifestar su hartazgo por carecer del vital y anhelado líquido durante más de 12 días.

“Este vital líquido no es posible que estemos con esta manera de suministrarlo no es nada regular, todo los días es variante igual te lo ponen a las 7 igual te lo ponen a las 8 y lo quitan en una hora y siempre es un chorro que no alcanza a subir a las casas, no la pasamos acarreando todo el día agua y preparando todo el tiempo el agua para poder bañarnos,” continuó Lucía Escalante, vecina de la zona sur.

Los policías antimotines con escudos y cascos formaron bloques para evitar que los manifestantes realizaran algún intento de bloquear la vialidad.

“Que nos escuchen que no tenemos agua desde hace como 15 días solo un chorrito y no alcanza a llenar el tinaco,” finalizó Jesús Tamez, vecino de la zona sur.

Aunque al lugar acudieron pocos vecinos, éstos se mostraron sorprendidos por la fuerza de estado que enviaron las autoridades.

Algunos hasta mencionaron que fueron intimidados por los uniformados.

Escasez de agua por plantas potabilizadoras en Tabasco

Cerca de 500 mil habitantes en Centro, Tabasco se han visto afectados por el desabasto de agua potable, debido a que las autoridades detuvieron la operación de cinco plantas potabilizadoras que captan el recurso de los Ríos Grijalva y La Sierra. Las lluvias intensas registradas en la sierra de Chiapas, los afluentes comenzaron a registrar altos niveles de turbiedad y de sedimentos. El nivel de turbiedad alcanzó 4 mil unidades cuando el límite permitido es de cuatro. La noche del miércoles 22 de junio comenzaron a poner en marcha nuevamente las plantas pero los problemas de escasez seguirán mientras se restablece la presión en las líneas de distribución del agua.