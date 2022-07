¡Vivir sin agua!: Presa Cerro Prieto en niveles críticos de agua

¡Vivir sin agua!: La presa Cerro Prieto en el estado de Nuevo León tiene el tiempo contado pues el viernes será el último día que el embalse proporcione agua al área metropolitana de Monterrey, según estimaciones del gobierno.

“Cerro Prieto pues si ya, ya prácticamente imposible prolongar su vida más allá de ésta semana no está previsto una lluvia importante de momento de manera que Cerro Prieto pues se perdería y no se tendría agua de ésta fuente hasta que no se de alguna situación excepcional,” declaró Juan Ignacio Barragán, Director de Agua y Drenaje de Monterrey.

El Director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán informó además que el fin de semana se detuvo completamente la extracción en el embalse esto debido a los trabajos para exprimirlo, sin embargo los esfuerzos apenas aportarán algo de agua.

“Aproximadamente de 700 a 800 litros por segundo en promedio, no todo el día se tiene este abastecimiento entonces pues si una situación complicada,” agregó Juan Ignacio Barragán, Director de Agua y Drenaje de Monterrey.

La mínima agua del embalse así como su falta de operación durante el sábado y el domingo provocaron que la semana iniciara con números rojos en los tanques abastecedores, particularmente en el sector norponiente de la metrópoli, esta situación se prevé que sea una constante durante al menos los próximos 15 días.

“Si, una situación complicada, lo habíamos comentado ya que las próximas dos semanas van a ser dos semanas bastante difíciles en cuanto a que vamos a tener un suministro reducido y lamentablemente en periodo de fuerte calor,” concluyó en conferencia de prensa el Director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán.

En ese sentido se detalló que continuarán con la estrategia de sumar agua proveniente de los pozos aunque se advirtió que la incorporación no será al mismo ritmo con la que se pierde el líquido de las presas.

Bloquean al menos 6 vialidades por falta de agua en Nuevo León

Una serie de bloqueos y protestas fue como vecinos de diferentes colonias protestaron ante la falta de agua en sus casas, el caos y desesperación por la falta de suministro desesperó a los habitantes de Monterrey, en medio de temperaturas extremas que se presentan a causa del fenómeno de la canícula.

Tan solo en el municipio de Monterrey, las autoridades de tránsito reportaron durante la tarde de este lunes 6 manifestaciones por la escasez de agua en varios puntos.

Los vecinos de la Colonias Niño Artillero y Constituyentes del 57 colocaron diferentes objetos como barricadas para bloquear ésta avenida.

Sillones, pedazos de postes, botes y llantas fueron colocados en los carriles de circulación.

“Hasta que no nos traigan la pipa de agua, y no queremos una queremos más pipas mire toda la gente que es, ellos son los que nos están agrediendo a nosotros, ¿quiénes?, los automovilistas,” comentaba una de las personas protestantes.

“Y el recibo llega de 3,500 son chi$#&,” agregó otra vecina afectada.

Las personas se retiraron de esta vialidad cuando llegó una pipa cargada con 53 mil litros de agua.

De inmediato se abalanzaron con tinas y botes, pero cuando descubrieron que el agua estaba turbia, se enfurecieron.

“Imagínese nos vamos a lavar, a bañar, vamos andar como los animalitos rascándonos, ¿cómo está el agua? -está negra muy apenas para el baño pero para lavar ni para bañarnos sirve,” reclamaba una de las manifestantes.

Los vecinos volvieron bloquear Fidel Velázquez y la protesta subió de tono.

Esta vez no fue enviado el grupo antimotines, sino un grupo de elementos de Fuerza Civil y personal de tránsito.

Cuando llegó esta pipa de agua potable de CONAGUA, los policías pusieron punto final y tuvieron que intervenir para disuadir la protesta retirando todos los objetos que estaban obstruyendo la vialidad.

“Todos tenemos necesidad ahorita del agua no nada más ciertas colonias todas estamos pasando por la misma situación, y yo los junté a todos ellos para que vengan y me apoyen que queremos agua que nos traigan también unas pipas con agua,” declaró una vecina de la Colonia Moctezuma.

Y de esta manera transcurrió un lunes entre protestas y bloqueos que cada vez suben de intensidad por la falta de agua.