¡Vivir sin agua!: Vecinos viven drama para obtener agua para sus casas

Cientos de familias de la Colonia San Ángel al Sur de Monterrey, en Nuevo León vivieron el drama por la escasez de agua. Casi cuatro días consecutivos sin este vital líquido. Y aunque planeaban bloquear avenidas, ésta pipa cargada con 8 mil litros de agua acudió a las Calles de Valle Azul y Valle de México.

“Que no tenemos agua, ya tiene días que no tenemos agua, queremos el agua por favor,” declaró un vecino afectado.

“Ocupamos agua para los niños con tanto calor y sin agua,” dijo una madre de familia vecina de la Colonia San Ángel.

Aquí la aglomeración y caos de muchas personas por acarrear agua en tambos, tinas y garrafones.

“Tenemos tres días sin agua, no podemos tener, todos tenemos niños chiquitos no podemos andar acarreando esté el sol bien feo aparte no tenemos agua para tomar o sea no se vale; tenemos un bebé es conocido como “el chinito” él tiene cáncer tiene 4 años y ahorita ya la andaba de calor porque pos no lo hemos bañado entonces ahorita por eso subimos por el agua,” indignada expresó una vecina afectada.

En medio de la ola de calor, adultos mayores salieron de sus hogares y caminaron para ir en busca de agua hacia donde estaba la pipa de agua y drenaje.

Mientras otras pipas llegaron a otros puntos en busca de abastecer de agua a los vecinos, pero no fue suficiente y el agua se acabó.

Afuera de una parroquia de la misma colonia los vecinos angustiados formaron una larga fila.

Kilométricas filas tuvieron que hacer vecinos de esta colonia al sur de Monterrey para poder abastecer garrafones y tinas de agua ante la próxima llegada de pipas.

“Necesitamos el agua urgentemente, nada más los ricos tienen agua afortunados ellos nosotros como no tenemos nos dejan al último, si eso quieren que hagamos des%&# los vamos hacer porque, porque es mucha la indignación que tenemos”, concluyó una mujer vecina de la colonia.

Así la crisis por el agua se sigue agudizando y muchas familias como estas son reflejo de una desesperación absoluta.