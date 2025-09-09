La aerolínea Volaris continúa consolidando su liderazgo en el mercado mexicano y fortaleciendo su presencia internacional. En un evento celebrado en Guadalajara, la compañía presentó su avión número 150, un moderno Airbus A321 con capacidad para 228 pasajeros, que destaca por su diseño eficiente y menor consumo de combustible.

Con casi dos décadas de operaciones, Volaris ha transportado a más de 200 millones de pasajeros y actualmente conecta 77 rutas nacionales e internacionales, enlazando 44 destinos en México y 29 ciudades en Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Así es el nuevo Airbus 321 de Volaris: más eficiencia y mayor capacidad

La presentación del avión número 150 fue descrita por la aerolínea como mucho más que un logro numérico. Holger Blankenstein, vicepresidente ejecutivo de Volaris, subrayó que se trata de un símbolo del crecimiento alcanzado desde 2006: “Es mucho más que una cifra, es el reflejo de una visión que empezó aquí hace 19 años”.

La aeronave, un Airbus A321, permite aumentar la capacidad de pasajeros y reducir el impacto ambiental gracias a su tecnología de ahorro de combustible. Esta incorporación refuerza la estrategia de la compañía para mantener tarifas accesibles, a la par de renovar su flota con modelos más eficientes.

Cinco nuevas rutas desde Guadalajara con Volaris

Durante el mismo evento, la aerolínea anunció la apertura de cinco nuevas rutas desde Guadalajara, lo que eleva a 49 los destinos accesibles desde el estado de Jalisco. Enrique Beltranena, fundador y presidente ejecutivo de Volaris, destacó la importancia de la capital jalisciense en la estrategia de expansión: “Este evento representa una reafirmación de nuestro liderazgo en México, y muy especialmente en Guadalajara, que ha sido desde el inicio el pilar estratégico de nuestro crecimiento”.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también celebró el anuncio, recordando que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara fue recientemente reconocido como el mejor de Latinoamérica: “Aquí no solo tenemos el aeropuerto más bonito de México, sino uno de los mejores calificados a nivel regional”.

Volaris Premium Plus y nuevos beneficios para los viajeros

Además de la expansión de rutas y la presentación de su nueva aeronave, Volaris informó sobre mejoras en su programa de lealtad. A partir de ahora, los usuarios podrán acumular y usar puntos tanto para viajes como para productos.

También se anunció la llegada de Volaris Premium Plus, una opción que ofrecerá asientos con mayor espacio y beneficios adicionales, como prioridad en equipaje y abordaje preferencial. Con estas novedades, la aerolínea busca no solo ampliar su cobertura, sino también mejorar la experiencia de sus pasajeros.