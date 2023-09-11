Volcán Kilauea entra en erupción por tercera vez este año

El volcán Kilauea, de la isla de Hawái, entró en erupción este domingo 10 de septiembre de 2023. Los geólogos estiman que la fuente principal de lava tiene una altura de 50 metros y está localizada en la parte este del cráter Halema’uma’u.

El observatorio de volcanes hawaianos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) reportó que este fenómeno no representa una amenaza a las comunidades.

En su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter, la agencia gubernamental estadounidense señaló que la erupción del Kilauea sí puede crear problemas en la respiración a personas que se expongan a las partículas y gases procedentes del volcán hawaiano.

#Kilauea summit eruption continues. Fissure on the dropped down (top of image) within caldera, lava flows into #Halemaumau crater & lava lake.

View webcam: https://t.co/5EldLVlbHE

Watch live: https://t.co/GVETHzkyle (we're working on the pan so it will be a fixed eruption view) pic.twitter.com/BrpHWIo8QJ — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) September 11, 2023

¿Cómo ver la erupción del Kilauea en vivo?

La USGS cuenta con una transmisión en vivo para ver la erupción del Kilauea en Hawái a través de su canal oficial en YouTube.

Las imágenes de la cámara de la agencia de gobierno muestran fisuras en la base del cráter del volcán, lo que genera flujos de lava en la superficie del piso del coloso.

La erupción estuvo precedida por un periodo de fuerte sismicidad. La USGS elevó al alerta de aviación de color naranja a rojo, mientras evalúa las condiciones de la recepción.

Es la tercera ocasión que hace erupción

Esta es la tercera vez en el año que el volcán Kilauea hace erupción. El 7 de junio pasado tuvo otra expulsión de magma, la cual duró varias semanas y no representó peligro inmediato a los habitantes ni a las viviendas.

Mientras que el 5 de enero de 2023, también tuvo otra erupción, la cual marcó el nivel de alerta en naranja. El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo. En el año 2019, varios terremotos y una erupción de gran volumen provocó la destrucción de cientos de viviendas y negocios en la isla.

