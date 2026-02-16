Familiares de presos políticos en Venezuela colapsan tras huelga de hambre por su liberación

La dictadura de Venezuela libera presos políticos a cuentagotas y entre ellos, los familiares de algunos de esos luchadores sociales han decidido emprender una huelga de hambre para pedir por su liberación. No obstante, varios de ellos han tenido problemas de salud.

Huelga de hambre en la Zona 7: familiares exigen libertad total

Desde la madrugada del 14 de febrero de 2026, una decena de mujeres se acostó en las inmediaciones de la Zona 7 en Caracas, con el fin de buscar presionar a las autoridades para la liberación de sus seres queridos. Cabe recordar que desde el 8 de enero de 2026, el régimen venezolano anunció la liberación de presos políticos, días después de la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos.

🚨 URGENTE | Familiares de presos políticos comienzan a colapsar tras horas en huelga de hambre a las afueras de Zona 7, exigiendo la liberación inmediata de sus seres queridos.



Mientras el poder guarda silencio, madres y esposas se desploman por justicia.



Libertad para todos… pic.twitter.com/9byzZkeYPy — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) February 15, 2026

El incumplimiento de Jorge Rodríguez y la situación de los detenidos

La protesta comenzó después de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, visitó la zona el 6 de febrero y anunció que liberaría a todos los presos políticos entre el 10 y el 13 de febrero, escenario que no sucedió.

“La huelga de hambre es indefinida, hasta que nuestros familiares sean liberados por completo, como prometió el Sr. Jorge Rodríguez el día que vino a visitarnos, el 6 de febrero de 2026. (...) Al ver que esta promesa no se cumplió, decidimos iniciar la huelga de hambre porque la situación ya es insostenible”, declaró Petra Vera, familiar de un preso político.

Los manifestantes permanecieron acampados afuera del recinto, algunos encadenados y sosteniendo carteles exigiendo la libertad de todos los presos políticos y pidiendo la aprobación de una Ley de Amnistía.

Estado de salud de las manifestantes tras 38 horas de protesta

No obstante, tras varias horas de no recibir alimentos como parte de su protesta, varios de los inconformes comenzaron a presentar malestar en su salud.

“Mientras el poder guarda silencio, madres y esposas se desploman por justicia. Libertad para todos los presos políticos”, señaló el movimiento Vente Venezuela, de la oposición liderada por la premio Nobel María Corina Machado.

‼️ #Atención | Familiares de presos políticos en Zona 7 empiezan a recibir tratamiento intravenoso, luego de superar las más de 38 horas en huelga de hambre.



La salud de estas personas está en grave riesgo.



¡Basta de tanto sufrimiento!



LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS… pic.twitter.com/Y1JinNc1YP — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) February 16, 2026

Después de más de 38 horas en huelga de hambre, varios de los familiares comenzaron a recibir tratamiento intravenoso.

Apenas el sábado 14 de febrero, la dictadura liberó a 17 presos políticos, de acuerdo con Vente Venezuela. Mientras que Clippve, una organización no gubernamental, reportó por separado la liberación de 10 hombres y siete mujeres.

