VIDEO: Entra en erupción el Monte Aso en Japón

El Monte Aso, uno de los volcanes más activos del planeta y él más grande de Japón, entró en erupción la madrugada de este miércoles, por lo que las autoridades solicitaron a los habitantes de la zonas aledañas que no se acerquen a la zona.

El volcán Monte Aso se ubica en la isla de Kyūshū, al sur de Japón, y retomó su actividad volcánica a las 11:43 horas. La erupción de ceniza ha rebasado los tres mil 500 metros de altura y ha afectado la zona en un radio de un kilómetro, aproximadamente.

El nivel de alerta del volcán fue elevado a 3 en una escala de 5, y se ha indicado a los ciudadanos que no se acerquen ya que se advierte el riesgo de caída de rocas grandes y flujos piroclásticos en un radio de cerca de 1 kilómetro alrededor del cráter Nakadake de la montaña.

La televisión japonesa emitió imágenes de una oscura nube de cenizas que se cierne sobre el volcán y que rápidamente oscureció grandes extensiones de la montaña. Los habitantes de la región reportan una gran humareda, tal y como ha captado en imágenes la agencia meteorológica japonesa.

🇯🇵 #Japón 🌋 El monte #Aso (Asosan) entró en erupción a las 11:43 hora local, la columna eruptiva se eleva a 3.5 km sobre el cráter y se dispersa hacia el sureste. Estuvo acompañado por flujos piroclásticos de 1 km de extensión



🟠 Ascienden a #AlertaNaranja (Nivel 3)



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Japón tiene más de 50 volcanes activos

Japón está rodeado por un cinturón de volcanes y más de 50 son considerados en activo y vigilados por vulcanólogos. En agosto pasado, el volcán submarino Fukutoku Okanoba entró en erupción cerca de la isla de Iwo Jima, incluso, la actividad sacó a la superficie barcos hundidos durante la Segunda Guerra Mundial.

El Monte Aso tuvo una ligera erupción en 2019, mientras que el peor desastre volcánico de Japón en casi 90 años acabó con la vida de 63 personas en el monte Ontake en septiembre de 2014.

Volcanes con actividad en todo el mundo

En los últimos días se han registrado dos erupciones volcánicas en Europa: la del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, en Canarias, y la del Etna, en Italia.

El volcán de La Palma cumplió el martes 19 de octubre un mes en erupción y pese a que no ha provocado muertes sí ha dejado daños materiales millonarios en la isla.

Hace un par de semanas, el Kilauea, uno de los volcanes más activos del planeta, también entró en erupción en la Isla Grande de Hawai.

