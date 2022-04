Wall Street cierra con ganancias por avance de acciones tecnológicas

Wall Street cerró con ganancias este jueves, en una jornada de recuperación para las acciones tecnológicas, especialmente de Tesla y Microsoft. El índice Nasdaq subió 0.06%, el Dow Jones avanzó 0.25%, mientras que el S&P recuperó 0.43%.

El índice S&P 500 de Wall Street cerró al alza el jueves, con Microsoft y Tesla impulsando una subida a última hora, mientras los inversionistas seguían atentos a la guerra en Ucrania y a una Reserva Federal posiblemente más agresiva.

Sector tecnología impulsa a Wall Street

Las alzas de Microsoft Corp MSFT.O, Tesla Inc TSLA.O y Apple Inc AAPL.O ayudaron a levantar el S&P 500. También apoyando al S&P 500, Pfizer saltó después de que dijo que compraría la empresa privada ReViral Ltd en una operación por hasta 525 millones de dólares, su segunda adquisición en menos de seis meses para impulsar su cartera de medicamentos.

En Wall Street, el S&P cotizó con pérdidas durante gran parte de la jornada, antes de repuntar hacia el final de la sesión. “No sabemos cómo se va a resolver lo de Ucrania. No sabemos cómo va a afectar a la economía esta Reserva Federal tan agresiva. No sabemos si podrán realizar un aterrizaje suave. Lo que equivale a un mercado de fluctuaciones”, dijo Dennis Dick, operador de Bright Trading LLC.

“Si sigues las tendencias, entonces estás perdido en este mercado porque todo lo que es este mercado está agitado”, agregó el especialista.

Las acciones de crecimiento de megacapitalización se vieron presionadas a principios de esta semana después de comentarios de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal y de las minutas de la reunión de marzo del banco central que sugirieron un rápido retiro del estímulo.

Entre los 11 índices sectoriales del S&P 500, el inmobiliario fue uno de los que más bajó, mientras que el índice del sector de salud fue uno de los que más ganó.

Con información de Reuters