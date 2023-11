¡Ya era hora! Aquí puedes ver cuáles son las nuevas actualizaciones de WhatsApp

Como cada cierto tiempo, WhatsApp añade nuevos mecanismos a la plataforma con el fin de facilitar el manejo de la aplicación para sus usuarios. En esta ocasión, la app de mensajería implementará dos nuevas opciones, las cuales ya pueden ser usadas en algunos equipos.

¿Cuáles son las nuevas actualizaciones de WhatsApp?

La primera de ellas consiste en un círculo de color verde, el cual se podrá ver alrededor de las fotos de perfil de tus contactos. Este aparece únicamente cuando esas personas suben historias a su cuenta.

Ya no habrá necesidad de ir directamente al apartado de historias, pues con darle clic a las fotos de perfil en donde aparece podrás verlas. Sin embargo, en caso de que algún contacto te tenga bloqueado, no podrás visualizar las historias de esa persona.

Si bien esto ya estaba habilitado en aplicaciones como Instagram y Messenger, ya hacía falta que la app de mensajería más usada del mundo optara por añadir esta opción.

La visualización de historias desde las fotos de perfil ya se está implementando a todos los usuarios de WhatsApp que tengan dispositivos con sistema Android. En cuanto a los que cuentan con equipo iOS, es decir, celulares iPhone, hay algunos modelos que tardarán en llegarles estas nuevas actualizaciones.

No habrá necesidad de activar esta actualización, pues se implementará en la aplicación de manera automática. En caso de no ser así, podrás ingresar a la Google Play Store, buscar la aplicación de “WhatsApp” y darle clic al botón de “Actualizar”. Si no lo visualizas, es posible que debido a tu equipo o la región en la que habitas no esté disponible por el momento.

Búsqueda por calendario

Otra de las actualizaciones consiste en la búsqueda de mensajes a través de un calendario.

Esta función no estará limitada únicamente a mensajes de texto, pues también se podrá consultar fotos, videos y mensajes de voz recibidos enviados y recibidos.

Sólo basta con darle clic al ítem de búsqueda que se encuentra en el lado superior derecho de la pantalla; después, le das clic al ícono de calendario y con señalar la fecha ya te aparecerán todos los mensajes correspondientes a ese día.