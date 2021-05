WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares el 15 de mayo

WhatsApp sigue implementando actualizaciones y novedades en su sistema de mensajería, pero estos no podrán ser usados por algunos usuarios el 15 de mayo, ya que la aplicación dejará de funcionar en algunos celulares.

Esto tiene que ver con las nuevas Condiciones del Servicio y Políticas de Privacidad de WhatsApp, que entrarán en vigor a partir del 15 de mayo.

Las nuevas condiciones de uso deberán ser aceptadas por el usuario, pero en caso de que no lo haya hecho, corre el riesgo de que no pueda seguir comunicándose con sus contactos.

En esta actualización, también influirá la marca y modelo del teléfono celular, porque si no se aceptan las nuevas normas de WhatsApp, ya será posible hacer uso de la app, aunque algunos dispositivos podrán conservarla por un tiempo.

“Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, se lee en su página web.

En caso de no aceptar las políticas de privacidad, WhatsApp permitirá a los usuarios mantener su cuenta por 120 días más, después procederá a eliminarla.

“En general, se eliminan las cuentas de WhatsApp que estén inactivas por más de 120 días a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios. Se considera que hay inactividad cuando el usuario no se conecta a la app”.

Recordemos que la implementación de las nuevas políticas de privacidad causaron gran polémica entre los usuarios de la app más popular de mensajería, tanto que algunos optaron por abandonarla y cambiarse a Telegram o Signal.

¿Qué modelos de celulares no tendrán actualización de WhatsApp?

Los modelos que no tendrán más actualizaciones de WhatsApp serán aquellos que tengan el sistema operativo Android 4.0.3 o anterior a este. Entre ellos:



Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4

Galaxy Nexus de Google

Xperia S de Sony

Mientras que en el caso del sistema operativo de iOS, WhatsApp dejará de funcionar en los siguientes modelos de iPhone: