La forma de bloquear la pantalla de WhatsApp Web con contraseña para que no vean tus chats

La versión de WhatsApp Web permite a los usuarios acceder a sus conversaciones y contactos desde un ordenador. Esto facilita la comunicación, ya que no es necesario tener el celular a mano. Además, la herramienta se puede adaptar para el ámbito laboral, lo que permite a los usuarios comunicarse con sus compañeros de trabajo de forma más eficiente.

Sin embargo, la versión para computadoras no ofrece la misma protección a la privacidad que el celular. Los mensajes y archivos compartidos en los chats pueden ser vistos por otras personas si tienen acceso al ordenador. Por lo tanto, es importante tener cuidado con lo que se comparte en WhatsApp desde un ordenador.

¿Cómo bloquear con contraseña la pantalla de WhatsApp Web?

Para activar esta función, realiza lo siguiente:

1. Haz clic en los tres puntos ubicados en la parte superior de los chats y ve a "Configuración"

2. Haz clic en "Privacidad"

3. Selecciona la opción "Bloqueo de Pantalla"

4. Activa la casilla

5. Ingresa y confirma tu contraseña

Para proteger tu privacidad, deberás configurar el tiempo de bloqueo automático de la bandeja. Puedes hacerlo en la configuración de la aplicación.

¿Cómo desactivar el bloqueo de pantalla de WhatsApp Web?

Si después de un tiempo deseas desactivarla, debes abrir el menú, ingresar a “Configuración” y después a “Privacidad”. Selecciona “Bloqueo de pantalla” y desmarca la casilla del mismo nombre.

Para que este paso quede finalizado correctamente necesitarás volver a ingresar la contraseña que estableciste previamente, presionar el botón “OK” y todo quedará como antes del bloqueo de pantalla.

¿Cómo usar WhatsApp Web?

Para poder usar WhatsApp Web, es necesario que escanees un código QR para vincular tu cuenta de WhatsApp Móvil:

Abre la aplicación de WhatsApp en tu celular principal. Ve a "Configuración" > "Dispositivos vinculados". Toca "Vincular un dispositivo". En la pantalla del navegador, escanea el código QR que se muestra en tu celular principal.

Una vez que hayas escaneado el código QR, tu cuenta de WhatsApp Móvil estará vinculada a WhatsApp Web. Podrás usar la aplicación de WhatsApp Web para enviar y recibir mensajes, fotos, videos, etc.