Xóchitl Gálvez confirmó invitación de la Sedena para brindarle protección

En la sede del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, confirmó que recibió una invitación del secretario de la Defensa para brindarle seguridad en sus recorridos.

Agregó que se reunirá con el secretario general Luis Cresencio Sandoval, para conocer los pormenores de la escolta de seguridad que usará en sus giras por el país.

“Recibí una carta la semana pasada del general secretario de la Defensa Nacional donde pone a mí disposición la seguridad necesaria, con gente especializada en seguridad me aclara que no porque vean un riesgo sino por instrucciones del Presidente”, dijo.

Sedena hizo un planteamiento de protección a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, aseguró AMLO

En la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que la Secretaría de la Defensa (SEDENA) le hizo llegar un planteamiento de protección a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, aunque está en espera de su respuesta.

“Estamos ya definiendo un plan de protección a posibles candidatos, candidatas. Les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xóchitl Gálvez y a la señora Claudia Sheinbaum y quedaron en responder.

El mandatario aseguró que busca que todo transcurra en paz durante el proceso del 2024, por esto es importante actuar de manera prevenida, pues en México los momentos de mayor efervescencia se presentan en las transiciones.

“Vale más prevenir, actuar de manera precavida por la temporada, siempre en la historia de México los momentos de más efervescencia, y divisiones y hasta violencia se presentan cuando se dan las transiciones, los cambios, las renovaciones de poderes, entonces sí hay que cuidar, sí hay que estar pendientes y no dar pie a que se enrarezca el ambiente y eso siempre tiene que ver con la llamada clase política y los grupos de intereses creados, siempre, ese no es el pueblo, siempre son las élites”, añadió.

