Xóchitl Gálvez niega que haya plagiado informe para titularse

Xóchitl Gálvez fue acusada de plagiar su tesis para obtener el título como Ingeniera en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); sin embargo, ella lo negó y pidió que dejaran de compararla con quienes sí lo han hecho.

“Fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del Programa de Cambio Climático de gobierno, (pero) es obvio que estoy refiriéndome al Programa de Cambio Climático, y algunas referencias técnicas de equipos muy específicas; hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son siete párrafos de 77 páginas donde lo importante es la experiencia profesional”, dijo en entrevista.

Chochitl plagio su "informe" (ni a tesis llega) para titularse. ¿Y a quién le plagió? A la Segob (2009)https://t.co/Vd5rFm20tL@NachoRgz pic.twitter.com/wwyhI4EYJ2 — Bernardo Escalante (@padron_09) September 19, 2023

Aunado a ello, la candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM) señaló que faltan 257 días para las elecciones, por lo que seguramente todos los días van a “sacar algo”. En primera instancia, destacó que se trata de una calumnia por parte de partidarios de la Cuarta Transformación.

¿Qué estudió Xóchitl Gálvez?

Xóchitl Gálvez es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como Ingeniera en Computación y al día de hoy cuenta con más de tres especialidades, entre las que destacan robótica, Inteligencia Artificial, Edificios Inteligentes, Sustentabilidad y Ahorro de Energía.

“Ya dijeron que no soy indígena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa, y ahora que no soy ingeniera”, dijo la representante del bloque opositor rumbo a las elecciones 2024.

Morena CDMX pidió demoler la casa de Xóchitl Gálvez

El pasado 12 de septiembre Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la Ciudad de México exigió la clausura, el resguardo y la demolición de la casa de la senadora panista y candidata presidencial Xóchitl Gálvez por ser una “construcción ilegal”.

De acuerdo con el partido guinda, el sitio ubicado en la dirección antes mencionada cuenta con Aviso de Terminación de Obra, pero no tiene permiso de uso y ocupación, por lo que no puede estar habitado; sin embargo, la senadora se defendió y negó la versión.