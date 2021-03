Yalitza Aparicio pide a AMLO cero impunidad por feminicidios

En redes sociales, la actriz Yalitza Aparicio le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que los feminicidios no queden impunes y señaló que las mujeres no pueden seguir sintiéndose inseguras.

La protagonista de “Roma” utilizó su cuenta de Twitter para señalar que el 97 por ciento de los feminicidios en México quedan impunes y aprovechó para pedirle al presidente que esa situación cambie.

“Las mujeres no podemos seguir sintiéndonos inseguras”, añadió la actriz, quien hizo este pronunciamiento como parte de la conmemoración del Día de la Mujer.

97% de los feminicidios quedan impunes. Mi estimado señor presidente @lopezobrador_ eso debe cambiar.

Las mujeres no podemos seguir sintiéndonos inseguras. #LibresDeViolencia #SomosUnaVoz #8M https://t.co/dwc0YLbb8b — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) March 8, 2021

Movimiento feminista no fue creado por opositores de AMLO

Yalitza Aparicio no fue la única figura pública que utilizó sus redes sociales para manifestarse, pues la cantante Mon Laferte también le pidió al presidente López Obrador que comprendiera al movimiento feminista, ya no no se creó por los opositores del mandatario.

Asimismo, la intérprete aseguró, “con todo respeto”, que el feminismo no se trata del presidente, pidiéndole que diera un paso atrás y meditara sobre su postura sobre este movimiento.

“Me gustaría que comprendiera que el movimiento feminista no fue creado por sus opositores y que no se trata de usted. Esta es la revolución de este siglo y somos las mujeres de Latinoamérica las que estamos pidiendo a gritos, políticas públicas que nos protejan y garanticen el derecho básico de la vida”, añadió.

La cantante chilena aseguró que le gustaría que López Obrador fuera recordado como “el primer presidente de México que rompió el pacto y que comenzó con una transformación completa”.

Señor presidente @lopezobrador_ Con todo el respeto vengo a pedirle que de un paso atrás y medite. Me gustaría que comprendiera que el movimiento feminista no fue creado por sus opositores y que no se trata de usted. Esta es la revolución de este siglo y somos las mujeres de — Mon Laferte (@monlaferte) March 9, 2021

Estos pronunciamientos se dieron en el marco del Día de la Mujer, que este 2021 fue conmemorado por cientos de mujeres que salieron a manifestarse frente a Palacio Nacional, el cual se rodeó con vallas “por precaución”.

Así lo explicó AMLO durante una de sus conferencias mañaneras, cuando se le cuestionó por la colocación de este muro alrededor del recinto histórico.

“Pusimos una valla para proteger Palacio Nacional. No es por miedo a las mujeres, es por precaución porque las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia, para dañar”, indicó.

