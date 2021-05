Zac Efron reaparece en redes tras escándalo de su nueva cara

A través de su cuenta de Instagram, el actor Zac Efron demostró que su cara sigue intacta, sin cirugías ni arreglos, tal como antes del polémico video en donde aparecía con el rostro supuestamente deformado por un exceso de botox, según comentarios de usuarios en redes sociales.

Al respecto, Zac Efron aseguró para un canal de televisión norteamericano que quedó sorprendido por las reacciones de los internautas en redes por su aspecto físico, a pesar de que hay cosas más importates que discutir a nivel mundial.

“Quedé sorprendido con la reacción del público con mi físico, mi apariencia no es más importante que los temas fundamentales del planeta… No puedo negar que han sido días tristes, pero he aprendido a salir adelante de esto”, expresó Zac Efron para Fox News.

Zac Efron se volvió tendencia hace unas semanas tras hacerse pública una foto en la que su cara parecía haber tenido un cambio extremo, situación que condenaron en redes sociales por el supuesto “exceso de botox”.

Reaparece en redes Zac Efron y sorprende a sus fans

En las últimas horas, el actor compartió fotografías de su visita al “Museum of Old and New Art” (MONA) en Australia, sitio en el que reside actualmente. En dichas imágenes, demostró que su cara sigue igual, tal cual todos sus fanáticos la recuerdan.

Con estas nuevas imágenes, en redes sociales internautas consideraron que el actor no se realizó ninguna cirugía, ni aplicación de botox, por lo que problablemente sí se trataba solo de una mala fotografía.

Para celebrar que la cara de Zac Efron no sufrió ningún cambio y que el botox solo fue algo pasajero, usuarios en redes volvieron a reaccionar con memes a favor del actor y a mostrar su alivio con la situación.

Todxs al ver las publicaciones de zac efron sin operarse pic.twitter.com/hcPfbUEAtT — jano (@janoepulef4) May 20, 2021

Yo después de ver la nueva foto de zac efron con su carita de Dios griego pic.twitter.com/H7nDthjEcB — αпα ρασℓα ❀ (@Equissoypao_) May 21, 2021

