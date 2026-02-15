Con cascos y en silencio, mineros marchan en seis estados por las víctimas de Concordia, Sinaloa

El sector de mineros en México se movilizó este sábado 14 de febrero en varias entidades del país para exigir justicia por los trabajadores secuestrados en Concordia, Sinaloa. Desde las 11:00 horas comenzaron concentraciones simultáneas en plazas públicas y centros históricos.

La jornada reunió a mineros activos, estudiantes de ingeniería, familiares de víctimas y ciudadanos que portaron cascos, lámparas y ropa blanca como señal de luto. Las movilizaciones se replicaron en Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Sinaloa.

Exigen justicia y seguridad tras desaparición de mineros

La convocatoria fue impulsada por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGN), que llamó a una caminata del silencio en memoria de los diez trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver que fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero.

Días después, la Fiscalía General de la República informó sobre la localización de 10 cuerpos en Concordia, de los cuales cinco ya fueron identificados, mientras continúan los trabajos forenses para determinar la identidad del resto.

En Zacatecas, mineros y familiares caminaron hasta el Palacio Municipal, donde desplegaron mantas y coronas de flores para honrar a las víctimas y exigir acciones contra la violencia en el sector extractivo.

Dos de las víctimas, José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, eran originarios de Zacatecas y ya fueron sepultados en sus respectivas localidades.

Miners, students and relatives of victims marched in Zacatecas, Mexico, to protest the abduction and murder of workers at a silver mine operated by Canada's Vizsla Silver Corp. pic.twitter.com/2oojdAHDdz — Reuters (@Reuters) February 15, 2026

Movilizaciones en distintos puntos del país

En Sonora, el contingente marchó hacia la Catedral de Hermosillo, donde se celebró una misa en memoria de los trabajadores. En Durango, mineros y sus familias recorrieron la calle 20 de Noviembre hasta el Palacio de Gobierno.

Autoridades federales han señalado que una de las líneas de investigación apunta a que las víctimas pudieron haber sido confundidas con integrantes de otro grupo criminal, tras la detención de personas relacionadas con el caso.

Las movilizaciones concluyeron con llamados a garantizar condiciones de seguridad para los trabajadores mineros, mientras continúan las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Concordia

CON INFORMACIÓN DE REUTERS