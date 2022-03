Presas de Santa Martha escriben carta a Zaldívar, presidente de la Corte

EL ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dio a conocer que 663 mujeres presas en Santa Martha, le mandaron una carta en la cual le piden acudir a escucharlas, aun cuando reconocen que los delitos por los cuales han sido acusadas no competen al ámbito federal y por lo consiguiente tampoco a la institución que representa.

Ante ello el titular del Poder Judicial de la Federación, señala que entiende su sufrimiento y su dolor y ha estado platicando con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para firmar un convenio en el cual los defensores públicos federales, pueden tener participación en el fuero común a fin de poder representarlas.

Podría acudir al centro penitenciario

Sobre la visita que le piden, dijo que es respetuoso y platicará con autoridades capitalinas y en caso de no existir inconveniente acudiría al centro penitenciario para escuchar su sentir.

Jueces destituidos por acoso sexual

En otro tema, dijo que se han destituido a 19 jueces y magistrados por presunto acoso, incluso un juzgador fue suspendido este miércoles, quien podría haber afectado a 13 víctimas con actos graves.

Otro de los temas que abordó, fue sobre no haber colocado vallas que protegieran al edificio sede, el mencionar que el tribunal constitucional no debe poner barreras, siendo que ha estado siempre del lado de las mujeres, por lo cual fue decisión suya no colocar barreras.