“Queremos zapatos lindos": mujer con los pies más grandes del mundo

Cuando Tanya Herbert, mujer de 38 años quien comenzó su viaje de pérdida de peso el año pasado (2021), esperaba perder varios "kilitos", pero no esperaba obtener un récord de la mujer con los pies más grandes del mundo. Ahora quiere "zapatos lindos".

Herbert cobró popularidad después de que un video de ella mientras se hacía la "pedicura", se volvió viral en la red social, TikTok. En varios de los comentarios que recibió, se resaltó que Herbert tenía los pies muy grandes y hasta le recomendaron que se pusiera en contacto con gente de los Guinness World Records.

Tanya Herbert, se estaba hizo la "pedicura" para celebrar la pérdida de 100 libras (45.3 kilogramos) de peso. Ella se midió los pies durante el pasado 15 de abril (2022), y poco después, la gente de los Récord Mundiales Guinness, declaró que ella tenía los pies más grandes de cualquier mujer viva en el mundo.

Como indica su registro, los pies de Herbert miden aproximadamente (33 centímetros (13 pulgadas) de largo, cabe señalar que su pie derecho es un poco más largo que esa longitud, mientras que su pie izquierdo es un poco más corto.

"Siempre he tenido los pies grandes, así que es mi vida normal", señala Herbert. "Así que es divertido ser reconocida por algo tan único como Dios me creó para estar con estos pies grandes".

Ella cuenta con una estatura de 2 metros con 6 centímetros (6 pies y 9 pulgadas o 206 centímetros). Herbert es tan solo ocho centímetros (unas tres pulgadas) más baja que la mujer viva más alta del mundo según el libro de los récords Guinness.

Herbert dijo que siempre ha sido alta y el rasgo viene de familia: su madre medía 196 centímetros (6 pies 5 pulgadas) y su padre 193 centímetros (6 pies 4 pulgadas).

Having size 18 feet sounds like a struggle 🤯https://t.co/MIlaZoRwrG — Guinness World Records (@GWR) November 17, 2022

Mujer de Texas rompe récord Guinness: tiene los pies más grandes del mundo

Con una talla de zapatos de mujer en número 18, Herbert ha recalcado que uno de sus mayores desafíos como mujer con pies más grandes es encontrar calzado "bonito" y a la moda.

Tanya Herbert agrega que: "Hasta este año, en realidad, nunca había tenido un par de zapatos de mujer. Todos mis zapatos eran zapatos de hombre. Así que siempre he tenido que usar tenis o zapatos de hombre sin agujetas, mocasines y cosas por el estilo. Así que, siendo una chica femenina, me gusta vestirte elegante y realmente no puedes vestirte elegantemente porque los zapatos son difíciles de combinar con tu atuendo".

Desde que obtuvo el reconocimiento, récord mundial por sus pies más grandes, Herbert ha señalado que ella ha estado en contacto con empresas de calzado para diseñar zapatos de mujer no solo para ella, sino también para otras mujeres con pies grandes.



Tanya Herbert, mujer con los pies más grandes del mundo:

Cerca de 50 mujeres se comunicaron conmigo y me dijeron: -Gracias por compartir su historia-. Ella agrega que ha sido muy motivador escuchar a todas aquellas mujeres que se le han acercado y le han dicho: “Sí, necesitamos su ayuda, necesitamos que estas empresas de fabricación de calzado nos escuchen y nos digan que estamos aquí, tenemos pies grandes, -¡queremos lindos zapatos!-.

Herbert, de 38 años, quien actualmente trabaja como editora de video en una iglesia de Houston en Texas, creció en Little Rock, Arkansas, pero se mudó a Houston en el año de 2004.