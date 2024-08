"¡Todo se echó a perder!": Zapotlanejo enfrenta severas afectaciones por inundación

Aumentó a 227 en número de viviendas afectadas tras la fuerte inundación que azotó al municipio de Zapotlanejo, en el Estado de Jalisco.

Entre esas viviendas, hay 58 negocios, algunos de ellos mantienen sus puertas cerradas, tras la severas afectaciones, tal es el caso de la tienda de abarrotes de Rosario.

La comerciante afectada, Rosario Navarro relata a Fuerza Informativa Azteca (FIA): “Se nos inundó todo, se metió arriba del metro de agua y pues se me cayeron refrigeradores, los refrigeradores o no sé si van a funcionar, y me dijeron que me esperara hasta que se secara porque se lavó el motor, pero sillones, colchones, sillas, todo se echó a perder”.

Graves inundaciones en #Jalisco



En #Zapotlanejo, diversos negocios han cerrado debido a los daños causados por los altos niveles de agua.



Hasta el momento, se contabilizan 227 viviendas afectadas. @Fer_Roldanfr con la nota en #Hechos pic.twitter.com/qlnkQuB5Sz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 20, 2024

En el ingreso principal al municipio de Zapotlanejo , donde varios negocios fueron afectados, algunos todavía no pueden reabrir, sin embargo, otros si tuvieron la fortuna como don Ismael que se abrió su lavandería no al 100%, pero ya está trabajando

Afectados de Zapotlanejo esperan apoyos

Ismael Loza, otro de los afectados hace un recuento. “Me dañó como siete o ocho lavadoras, pero ya estamos trabajando, es lo bueno y pues a seguirle qué más, no hay de otra y esperar a que el gobierno nos apoye aunque sea un poquito”.

Gonzalo Álvarez, presidente municipal de Zapotlanejo informó que ya trabajan para apoyar a los afectados, tanto comerciantes como personas con afectaciones en sus viviendas.

“Se espera alrededor de 15 a 22 días. Para que reciban un apoyo económico, este apoyo económico consiste al 80% del gobierno del estado y 20% del municipio”, indicó el alcalde.

Por otro lado las tuberías que fueron dañadas por el desbordamiento del arroyo que mantenían al municipio sin suministro de agua, ya fueron reparadas, restableciendo el servicio en el municipio.