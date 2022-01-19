Zara Rutherford cerca de ser la mujer más joven en dar vuelta al mundo

Hoy (miércoles 19 de enero de 2022) Zara Rutherford, una adolescente británico-belga aterrizó en el pueblo alemán de Egelsbach y se encuentra a tan solo una "parada" para completar un histórico viaje con el que se convertiría en la mujer más joven en volar sola y lograr la vuelta al mundo.

La piloto adolescente Zara Rutherford, comenzó su viaje en el aeropuerto de Kortrijk-Wevelgem en el oeste de Bélgica desde el pasado 18 de agosto y su parada en Alemania es la penúltima antes de regresar a Bélgica para lograr su vuelta al mundo como la mujer más joven que vuela sin compañía.

Zara Rutherford pîlotek 19 salîye jina herî ciwan e ku dixwaze bi firoka xwe ya sportê li dor cîhanê di 150 rojan de bifire û bikeve pirtûka Guinness ya rêkorda cîhanî

🎥 : AP #Zararutherford #guinness pic.twitter.com/1LsNk7Pm6L — VOA Kurdish (@VOAKurdish) January 17, 2022

Condiciones climáticas adveras durante vuelos de mujer más joven en su vuelta al mundo

Las condiciones de vuelo en su parada "en boxes" en la localidad de Egelsbach fueron un recordatorio de los desafíos que ha enfrentado desde que comenzó su vuelo con la finalidad de dar sola la vuelta al mundo. Los fuertes vientos en su contra, las turbulencias y la lluvia hicieron que su penúltimo vuelo fuera mucho más largo de lo que Zara Rutherford esperaba.

Si el clima lo permite, mañana jueves (20 de enero de 2022), esta adolescente podrá regresar a Bélgica, país de origen de su vuelta al mundo y con lo que Zara Rutherford se convertiría en la mujer más joven en volar sola y completar una vuelta al mundo. Un título que ha ostentado Shaesta Wais, quien en el año de 2017, se convirtió en la mujer más joven en volar sola alrededor del mundo, cuando ella tenía 30 años de edad.

En total, el viaje de Zara Rutherford será de 51 mil kilómetros (32 000 millas), que abarcaron los cinco continentes y 52 países, incluidos Estados Unidos, Groenlandia, Rusia y Colombia. Con la finalidad de cumplir con los criterios para lograr la vuelta al mundo, Rutherford designó dos puntos opuestos en el planeta, Jambi en Indonesia y la ciudad colombiana de Tumaco.

19-letnia Belgijka Zara Rutherford, ktora oblatuje świat swoim mikrosamolotem - jako najmłodsza kobieta w historii. Tuż przed osiągnięciem celu ląduje w Egelsbach/Niemcy . — Slava van Tricht 🇧🇪 🇵🇱 (@SlavaVan) January 19, 2022

Viaje de Zara Rutherford incluyó a México

Fue el pasado día 9 de septiembre de 2021 cuando la piloto adolescente Zara Rutherford, aterrizó en el aeropuerto internacional de Apodaca en Monterrey. En aquella ocasión, la chica de 19 años se dio "chance" de tomarse algunas fotografías y hasta selfies con otras mujeres piloto.

🟡¡Histórico! Zara Rutherford hace escala en Apodaca durante su vuelta al mundo👏



La piloto llegó a Nuevo León de su escala en Veracruz y su siguiente parada será en Nuevo México en EUA.



#ZaraRutherford #Piloto #NuevoLeón #Apodaca

Aquí la información▶️ https://t.co/989FzL1OpO pic.twitter.com/otAxnmstDB — POSTAmx (@postamx) September 9, 2021

La adolescente de 19 años ha señalado que convertirse en la mujer más joven en volar sola y lograr la vuelta al mundo, va más allá de ingresar en el libro de récords mundiales Guinness, Zara Rutherford ha expresado su esperanza acerca de que su viaje aliente a niñas y mujeres a estudiar y trabajar en áreas de "STEM" (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), además de que despierte el interés de las niñas por la aviación.

En este 2022, Rutherford, de padres pilotos, comienza la universidad con el sueño de algún día convertirse en astronauta.