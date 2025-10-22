Recapturan a Zhi Dong Zhang, chino ligado al CJNG tras fugarse en México; se escondía en Cuba

El chino Zhi Dong Zhang, conocido como “El Brother Wang” y señalado como un intermediario en la logística de insumos químicos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue recapturado cuando se escondía en Cuba tras fugarse a pesar de que se encontraba en prisión domiciliaria bajo custodia de la Guardia Nacional.

Fuentes de seguridad consultadas por Fuerza Informativa Azteca (FIA) comentaron que hace algunas semanas las autoridades de México fueron informadas de la reaprehensión de este sujeto que se encontraba prófugo, pero el gabinete de seguridad informará más tarde los términos de su entrega, pues incluso la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para localizarlo.

#CDMX | La Interpol emitió una ficha roja para localizar y capturar a Zhi Dong Zhang, quien se fugó mientras estaba bajo custodia.





Cuba fue escondite de chino criminal ligado al CJNG

El 11 de julio de 2025 se dio a conocer que este hombre estaba prófugo luego de ser detenido en octubre de 2024. El escape que fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el chino está relacionado con el tráfico de drogas y lavado de dinero, además contar con orden de aprehensión en Estados Unidos.

“Con esta detención, se evita que lleguen millones de dosis de droga a las calles y recurso financiero para las estructuras criminales”, indicó en X.

En una acción coordinada por @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEDENAmx, @SEMAR_mx y Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a una persona extranjera relacionado con el tráfico de drogas y lavado de dinero; cuenta con orden de aprehensión en EEUU.



Cuba se convirtió en el refugio en el que se escondía el chino Zhi Dong Zhang, quien fue recapturado en la isla.

Se trata del presunto abastecedor de fentanilo para el Cártel Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.

En julio pasado se escapó de la prisión domiciliaria, de una casa de Tlalpan, cuando estaba bajo custodia de la Guardia Nacional, dejando pendiente el proceso de extradición a Estados Unidos. En ese país se le acusa del tráfico de fentanilo y por lavado de alrededor de 20 millones de dólares.

La #FGEQuintanaRoo y la @FGRMexico trabajan de forma coordinada en la búsqueda y localización de Zhi Dong Zhang, por su probable responsabilidad en delitos federales.

¿Quién es Zhi Dong Zhang y qué hizo?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó el 31 de octubre de 2024 la captura de Zhi Dong Zhang al contar con una orden de aprehensión con fines de extradición internacional, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de asociación delictuosa, distribución internacional de cocaína y lavado de dinero.

Zhi Dong Zhang también es conocido como “Li Gong Sun Chang”, “Ku Li Hernández”, “Brother Wang”, “BW”, “Pancho”, “Heh”, “Chino” y “Summor Ownor”.

El hombre se movía en el Estado de México y en la CDMX, donde fue detenido en un inmueble ubicado en Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, pero tiene cuentas pendientes en Estados Unidos, donde cuenta con una orden de arresto federal por tráfico de droga y lavado de dinero, emitida en Atlanta, Georgia.

Zhi Dong Zhang y sus alianzas con cárteles mexicanos

Trabajos de inteligencia revelan que sus actividades se realizaban en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, América Central, Europa, China y Japón. Ha sido señalado de formar alianzas con el Cártel de Sinaloa y el CJNG para el trasiego de drogas.

Es señalado como presunto responsable de la exportación, transporte y distribución de más de mil kg de cocaína, mil 800 kg de fentanilo y más de 600 kg de metanfetaminas. Asimismo, operó de manera ilícita más de 150 millones de dólares anuales en ganancias de drogas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en noviembre de 2024 que obtuvo prisión preventiva justificada contra este sujeto, luego de que se le decretó su detención formal con fines de extradición.