ZMG: Encuentran torso humano en la colonia Hernández Romo de Guadalajara

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ocurrieron diferentes actos de violencia, entre ellos, el hallazgo de un torso humano y un joven que terminó baleado por resistirse a un robo.

¡Aparece torso humano! Investigan si está relacionado con los restos en un tambo

En la colonia Hernández Romo del municipio de Guadalajara, Jalisco, fue localizado sobre la calle Lindavista un torso humano, ya con algunos días de descomposición y cubierto con unas cobijas.

La policía dio parte a los agentes de la Fiscalía General del Estado, según los vecinos desde la mañana habían visto el bulto pero nunca imaginaron que fuera un torso.

Las autoridades ya investigan si este hallazgo tiene relación con los restos humanos encontrados dentro de un tambo a tan sólo unas cuadras del sitio, el mismo día pero con horas de diferencia.

Por resistirse a un robo, terminó con un disparo en la pierna

Un hombre de entre 25 a 30 años terminó con un balazo en la pierna tras resistirse a que sujetos armados le robaran su celular, esto ocurrió durante la noche de este miércoles en la colonia Ciudad Aztlán en el municipio de Tonalá, Jalisco.

La víctima fue trasladada a un hospital, se reporta en estado de salud regular, mientras que los agresores escaparon después de dispararle.

Efecto dominó con unidades pesadas en San Pedro Tlaquepaque

Un tráiler impactó a otro y al final esto provocó un incendio en carriles del Periférico en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Uno de los vehículos de carga se proyectó hacia una jardinera de un complejo universitario.

Por suerte no hubo mayor riesgo, al realizar la búsqueda de los conductores de las unidades, no fueron localizados. No se reportaron personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales.

Camionetas incendiadas en pensión, terminaron en cenizas

Al menos 7 camionetas resultaron quemadas tras un incendio en una pensión de autos en el municipio de Guadalajara, Jalisco. La situación se complicó porque todos los vehículos tenían sistema de gas LP.

Los encargados de la pensión solo comentaron que vieron el humo y de repente el fuego ya estaba fuera de control, ya se investiga qué fue lo que ocasionó este incendio. No se reportaron personas lesionadas, sólo daño materiales.