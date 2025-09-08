Asesinan a hombre en Zapopan mientras reparaba su camioneta, ZMG de noche

La noche y madrugada de este lunes en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se vieron marcadas por una serie de hechos violentos y accidentes viales que generaron una intensa movilización de los servicios de emergencia y seguridad. Se registraron balaceras, agresiones físicas y un fuerte choque que dejó varias personas lesionadas y, en un caso, una víctima mortal.

Asesinan a hombre en Zapopan mientras reparaba su camioneta

En la colonia Cabañitas, en Zapopan, un hombre de 40 años fue asesinado a balazos mientras reparaba su camioneta en el cruce de las calles Albañiles y Cabaña. La agresión, ocurrida a quemarropa, provocó que la víctima sufriera al menos dos impactos de bala en el tórax, que resultaron fatales.

🔴#IMPORTANTE | Cuando reparaba su camioneta, un hombre fue agredido con arma de fuego en calles de la Col. Las Cabañitas en Zapopan, la víctima perdió la vida.





Al lugar de los hechos acudieron policías de Zapopan, quienes resguardaron la zona, así como paramédicos que solo pudieron confirmar el deceso del hombre. La Fiscalía de Jalisco, junto con peritos forenses, se encargó de las primeras indagatorias, asegurando varios casquillos de arma corta y trasladando el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Ataque a tiros en San Pedro Tlaquepaque hiere a una pareja

La colonia La Guadalupana, en San Pedro Tlaquepaque, también fue escenario de un ataque con arma de fuego. En el cruce de las calles Ermita y San Martín, un hombre y una mujer fueron baleados, sufriendo múltiples impactos.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre y una mujer de aproximadamente 25 años fueron agredidos con arma de fuego al exterior de una tienda de abarrotes de la Col. La Guadalupana en Tlaquepaque, ambos fueron trasladados en estado grave de salud.





Las víctimas, de aproximadamente 25 años, fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Verde. El hombre presentaba heridas de bala en el abdomen y la pelvis, mientras que la mujer fue impactada en las piernas. Ambos fueron trasladados a un puesto de socorro y, posteriormente, a un hospital de tercer nivel debido a la gravedad de sus lesiones. Las autoridades desconocen el motivo de la agresión y no se tiene información sobre los responsables.

Brutal golpiza a hombre en San Juan de Dios

En el barrio de San Juan de Dios, Guadalajara, se reportó una intensa movilización policial tras el aviso de una persona herida por arma de fuego en la confluencia de las avenidas Belisario Domínguez y Javier Mina. Sin embargo, al llegar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja descartaron heridas de bala, pero encontraron al hombre con graves contusiones en el rostro, producto de una brutal golpiza.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue golpeado por varios sujetos en calles de la Col. San Juan de Dios en Guadalajara, la víctima fue atendida por personal médico.





La víctima, que se encontraba sobre la banqueta, solo pudo referir que fue atacado por varios sujetos, sin dar más detalles sobre las características de los agresores o el motivo de la agresión. El lesionado fue trasladado a un puesto de socorro para recibir atención médica, reportándose su estado como grave.