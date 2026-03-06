Justicia en Guadalajara: Cae Eric “N” tras golpear a adultos mayores y vuelca auto en Periférico

La actividad nocturna en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG de Noche) durante este viernes 6 de marzo de 2026 no dio descanso a las corporaciones de seguridad y emergencia. Entre detenciones por agresiones directas y ataques armados contra elementos del orden, la ciudad amaneció con un saldo que resalta la complejidad de la vigilancia urbana en los municipios de Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque.

Cae Eric "N": El agresor de adultos mayores en Jardines del Bosque

Tras una intensa labor de seguimiento, oficiales de inteligencia de la Policía del Estado lograron la captura de Eric "N", de 35 años de edad, quien se volvió viral tras ser captado por cámaras de seguridad golpeando brutalmente a dos adultos mayores.

El incidente se originó en la colonia Jardines del Bosque, cuando las víctimas le pidieron al sujeto que despejara la cochera que bloqueaba con su vehículo; en respuesta, el hombre los agredió repetidamente antes de huir en un auto color rojo.

🔴#SEGURIDAD | Autoridades detuvieron al sujeto que presuntamente golpeó a un hombre y una mujer de la tercera edad en la Col. Jardines del Bosque. Erick “N” fue aprehendido en el cruce de Rayón y Av. De Los Arcos. Presuntamente se encontraba bajo los efectos de algún… pic.twitter.com/DnB5qzG0A9 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 6, 2026

La detención se concretó durante la tarde-noche de ayer en los cruces de la calle Rayo y la Avenida de los Arcos. Sobre el detenido y su situación jurídica, se informó lo siguiente:

El sujeto declaró ser originario de la Ciudad de México y fue plenamente identificado por las víctimas y los registros visuales. Situación legal: Eric "N" quedó a disposición del Ministerio Público, institución que se encargará de determinar los cargos por las agresiones y las lesiones provocadas a los adultos mayores.

Eric "N" quedó a disposición del Ministerio Público, institución que se encargará de determinar los cargos por las agresiones y las lesiones provocadas a los adultos mayores. Operativo: La localización fue posible gracias al análisis de las cámaras de seguridad que rastrearon la ruta de escape del vehículo rojo tras el ataque.

Voy con información de última hora. Policía de Jalisco detiene en Guadalajara a Erik de 35 años, oftamologo , que presuntamente golpeó a un hombre y a una mujer de la tercera edad en la Colonia Jardines del Bosque.



La agresión causó indignación entre vecinos y conmocionó a… pic.twitter.com/H9AUwSWJ3H — Irving (@IrvingPineda) March 6, 2026

Violento intento de asalto contra policía en Tlajomulco

La violencia alcanzó a un elemento de la Policía de Guadalajara mientras este se encontraba en su tiempo de descanso. El oficial llegaba a su domicilio ubicado en la colonia Los Cántaros, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, cuando fue interceptado por sujetos armados que pretendían despojarlo de sus pertenencias.

Al resistirse al atraco, los delincuentes abrieron fuego de manera directa, impactando al uniformado en la pantorrilla. Tras el ataque, los agresores huyeron del sitio, mientras que la víctima alcanzó a solicitar apoyo por sus propios medios.

Paramédicos lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica; al momento, se reporta estable, mientras que las autoridades municipales ya realizan un operativo de búsqueda en las inmediaciones de la colonia para dar con los responsables.

🔴#IMPORTANTE | Un vehículo volcó sobre Periférico en la colonia Toluquilla, una mala maniobra hizo que golpeara la cola de caimán, por fortuna no hubo lesionados.



Con información: Antonio Sánchez (@Asancheztv). pic.twitter.com/QEco55a6N0 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 6, 2026

Vuelca en el Periférico: "La unidad acababa de salir del taller"

En el municipio de Tlaquepaque, un aparatoso accidente vial se registró sobre el Anillo Periférico Sur. El conductor de un vehículo compacto perdió el control debido a un descuido y terminó impactándose de lleno contra la estructura divisoria conocida como "cola de caimán", la cual separa los carriles de circulación automotriz de la ciclovía.

El impacto fue tan violento que la unidad terminó volcada sobre su toldo. A pesar de lo aparatoso del siniestro, el automovilista logró salir por su propio pie y resultó ileso.

Con resignación, el joven señaló a las autoridades de vialidad que su vehículo apenas tenía unos días de haber salido del taller mecánico tras una reparación previa. Bomberos del municipio acudieron para realizar la limpieza de los fluidos derramados y evitar un segundo percance en la zona.