Localizan a hombre con impacto en la cabeza junto a un arma “hechiza”, ZMG de noche

Durante las primeras horas de este jueves, las autoridades acudieron a una vivienda en la colonia Lomalinda, municipio de Guadalajara, tras el reporte de una persona inconsciente. Al arribar al domicilio ubicado en el cruce de las calles Arroyito y Calle 22, localizaron a un hombre de aproximadamente 40 años con una herida de bala en la cabeza.

Lo que llamó la atención de los peritos fue la localización, junto al cuerpo, de un arma de fabricación casera (hechiza), la cual se presume fue utilizada en el incidente. Elementos de la Fiscalía del Estado resguardaron la escena para iniciar las investigaciones y determinar si se trató de una agresión directa o un hecho accidental. El estado de salud del masculino y las circunstancias exactas del disparo siguen bajo reserva oficial.

Fuerte volcadura en la colonia Olímpica

Un aparatoso accidente estuvo a punto de terminar en tragedia en el cruce de las calles República y Manuel Cuesta Gallardo. De acuerdo con los peritajes iniciales, el conductor de un vehículo color dorado no respetó la señal de alto, impactando a otra unidad de reciente modelo con tal fuerza que esta terminó volcada con las llantas hacia el cielo.

A pesar de que ambos vehículos fueron declarados pérdida total, las cuatro personas que viajaban en ellos resultaron únicamente con contusiones leves. Fue necesaria la intervención de grúas para realizar maniobras y poner el auto sobre sus cuatro ruedas, lo que interrumpió la circulación durante gran parte de la madrugada mientras las aseguradoras deslindaban responsabilidades.

Carambola en López Mateos deja cuatro lesionados

La avenida López Mateos, a la altura de su cruce con la calle Inglaterra, fue escenario de un percance múltiple. El conductor de un automóvil perdió el control de su unidad, brincó el camellón y se proyectó hacia los carriles de contraflujo, impactando de lleno contra otros dos vehículos.

🔴#IMPORTANTE | Un vehículo compacto sufrió un fuerte accidente sobre López Mateos y Av. Inglaterra en el municipio de Guadalajara.



Con información: @Asancheztv pic.twitter.com/YCm8iHrX9Y — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 26, 2026

El saldo de esta carambola fue de cuatro personas lesionadas. Paramédicos de la Cruz Verde acudieron al sitio para brindar las primeras atenciones; sin embargo, los afectados decidieron firmar el desistimiento en el lugar para esperar pases médicos de sus respectivas aseguradoras. Elementos de vialidad coordinaron el tráfico para retirar las unidades siniestradas.

Peatón en estado grave tras atropellamiento en Circunvalación Oblatos

Finalmente, un hombre de 57 años se debate entre la vida y la muerte tras ser embestido en el cruce de Circunvalación Oblatos y la calle Rivas Guillén. Según testigos, el peatón fue golpeado por un vehículo que frenó de manera abrupta tras ser chocado por otra unidad en la parte trasera.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre de 57 años fue atropellado sobre la Av. Circunvalación Oblatos y la calle Rivas Guillén.



Con información: @Asancheztv pic.twitter.com/BbrE9xeLXI — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 26, 2026

El masculino quedó tendido sobre el pavimento con una herida severa en el cráneo. Personal médico lo estabilizó en el punto y lo trasladó de urgencia a un puesto de socorros en estado grave de salud. Las autoridades ya buscan cámaras de seguridad en la zona para esclarecer la mecánica del accidente.