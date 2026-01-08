Terror en la ZMG: Roban camiones y abandonan a choferes maniatados en Zapopan

Una intensa movilización policial se registró durante la madrugada en la colonia Canal 58, en San Pedro Tlaquepaque, tras reportes de una agresión con arma de fuego. Los hechos ocurrieron en una vivienda situada en el cruce de las calles Zihuatlán y Puerto Melaque. A su llegada, elementos de la policía municipal localizaron múltiples impactos de bala en la fachada de la finca, confirmando que uno de los proyectiles atravesó una ventana e hizo blanco en una mujer que se encontraba en el interior.

La víctima, cuya identidad no fue revelada, presentaba un impacto de bala en el abdomen. Ante la demora de las unidades de emergencia, fue trasladada inicialmente a un puesto de socorros; sin embargo, debido a su estado de salud crítico, tuvo que ser enviada de urgencia a un hospital de tercer nivel. Sobre los causantes no se tienen pistas claras, ya que, pese al estruendo de las detonaciones , no hubo testigos que aportaran características de los agresores. La Fiscalía del Estado ya trabaja en el lugar para esclarecer este ataque.

Asalto en el Macrolibramiento: Roban camiones y abandonan a choferes maniatados

Momentos de terror vivieron dos conductores de transporte de carga pesada mientras transitaban por el Macrolibramiento, en jurisdicción del municipio de Zapotlanejo. Sujetos armados a bordo de varios vehículos les cerraron el paso para despojarlos de dos unidades junto con su mercancía. Tras el robo, los choferes fueron privados de su libertad durante varios minutos.

Fue hasta la zona de la avenida Adolfo López Mateos y Periférico Sur, en la colonia Agrícola de Zapopan, donde las víctimas fueron liberadas junto con uno de los tractocamiones. Elementos de la policía de Zapopan localizaron a ambos hombres maniatados, pero afortunadamente sin lesiones físicas aparentes, más allá de la crisis nerviosa. La segunda unidad no pudo ser localizada y el área de robo a carga pesada de la Fiscalía de Jalisco ya inició las investigaciones correspondientes.

Hallazgo en Zapopan: Localizan cuerpo en avanzado estado de putrefacción

Vecinos de la colonia Benito Juárez, en Zapopan, alertaron a las autoridades sobre olores fétidos que emanaban de una vivienda en la calle Guadalajara y Jomulco. Según los colonos, tenían más de 15 días sin ver al habitante de la finca, un hombre de aproximadamente 70 años conocido como "Juan".

Para poder ingresar al inmueble, los policías municipales solicitaron el apoyo de bomberos y paramédicos, quienes forzaron la entrada y confirmaron el hallazgo del cadáver en avanzado estado de descomposición. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó el cuerpo al anfiteatro para realizar la necropsia de ley y determinar si el deceso se debió a causas naturales o algún hecho violento. La Fiscalía estatal tomó conocimiento del caso para realizar la indagatoria correspondiente.