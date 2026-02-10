Mujer indigente caminaba con bebé muerto en una bolsa de plástico | Zona Metropolitana de Guadalajara

Guadalajara vive días de conmoción con incidentes que sacuden la zona metropolitana. Una mujer indigente de 35 años alertó a las autoridades al portar un bebé de 8 meses sin vida dentro de una bolsa de plástico. Oficiales de la policía estatal la detuvieron en la intersección de Avenida Francisco Javier Mina y Vicente Guerrero, en la colonia San Juan de Dios.

Bebé sin vida en bolsa plástica: Detalles del hallazgo impactante en Guadalajara

La mujer aseguró que encontró al pequeño mientras pepenaba basura en la zona. Pidió ayuda médica en una farmacia cercana. Los trabajadores del local reportaron el caso al 911, lo que activó la respuesta policial inmediata. Las autoridades investigan las circunstancias del hallazgo para esclarecer el deceso del bebé.

La policía estatal acordonó la zona para recolectar evidencias y garantizar la seguridad pública.

🔴#IMPORTANTE | Un bebé de 8 meses fue localizado sin vida en la Col. San Juan de Dios de Guadalajara.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/y76cJm9ZOx — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 10, 2026

Atropello grave a mujer de 47 años: Patrulla la impacta en Colonia Americana y deja traumatismos severos

En otro incidente, una mujer de 47 años sufrió un atropello por una patrulla del municipio de Guadalajara en Avenida Niños Héroes y Federalismo, en Colonia Americana. El impacto le causó traumatismo de cráneo y tórax, además de una lesión en la nariz.

El patrullero aseguró que daba vuelta en el cruce cuando la mujer entró a un punto ciego y no la vio. Una unidad de la Cruz Verde la trasladó a un puesto de socorros. Su estado de salud oscila entre regular y grave, según reportes iniciales.

Electrocutado por 23 mil voltios: Hombre cae de puente en Tlaquepaque y sufre quemaduras en 70% del cuerpo

Un hombre recibió una descarga eléctrica de 23 mil voltios al manipular una lona en un puente peatonal con cables de alta tensión sueltos, en la carretera a Chapala con calle Lauro Badillo, en la colonia Álamo Industrial de Tlaquepaque . Cayó desde 2.5 metros de altura y presentó quemaduras en el 70% del cuerpo.

Oficiales recibieron el reporte al 911. Paramédicos de la Cruz Verde lo trasladaron de urgencia. Bomberos realizaron trabajos preventivos en la zona para evitar otra tragedia similar.

Balacera persigue a padre e hija: Disparos en privada de Guadalajara dejan heridos graves

Finalmente, un hombre de 37 años y su hija de 9 años enfrentaron una persecución armada en calle Francisco Sarabia y su cruce con San Pedro, en Guadalajara . Varios sujetos en un auto los siguieron hasta una privada, donde un hombre descendió y disparó directamente contra ellos.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre y su hija de 9 años, fueron atacados de forma directa en calles de la Col. Talpita.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/KU42c6dl3L — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 10, 2026

El padre sufrió al menos dos lesiones, mientras la hija recibió un impacto en la cadera. Las víctimas se trasladaron a un hospital a bordo de un auto particular.

