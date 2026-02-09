Hombre de 65 años aparece muerto en banqueta; vecinos le ponen una veladora | Zona Metropolitana de Guadalajara

Guadalajara y Tlaquepaque registran incidentes preocupantes la noche del domingo y la madrugada de este lunes 9 de febrero de 2026: un hombre sin vida en una calle, heridos por puñaladas en una riña y dos menores rescatados de un posible reclutamiento criminal.

Hombre de 65 años yace sin vida en banqueta de Guadalajara: ¿qué pasó en Santa Teresita?

Un hombre de 65 años apareció tirado en la banqueta de las calles Juan Manuel y Gregoria Dávila, en la colonia Santa Teresita de Guadalajara . Oficiales de la policía municipal llegaron rápido al lugar después de que vecinos reportaran la situación al 911. Los residentes comentan que el hombre frecuentaba un parque cercano en la zona. Como gesto de respeto, le colocaron una veladora junto a su cuerpo.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue localizado sin vida en los límites de las colonias Americana y Santa Teresita.



Las causas de su fallecimiento permanecen desconocidas hasta el momento. Las autoridades ordenaron la necropsia de ley para determinar qué ocurrió. La policía acordonó la zona y realiza indagatorias para descartar cualquier irregularidad.

Riña sangrienta en Tlaquepaque deja dos heridos por puñal: uno desiste, el otro va a Cruz Verde

En los cruces de Avenida Licenciado Salvador Orozco y calle Chamel, en Tlaquepaque , dos hombres sufrieron lesiones de arma punzocortante durante una riña. Los encontraron en estado de ebriedad. Paramédicos los atendieron de inmediato en el sitio.

Uno de ellos, de 32 años, presentó lesiones leves y firmó un desistimiento para no seguir con el proceso legal. El segundo, de 27 años, recibió heridas en una pierna y un brazo; lo trasladaron a la Cruz Verde para atención médica especializada. La pelea involucró a ambos directamente, según los reportes iniciales. Oficiales de la policía intervinieron para calmar la situación y recopilar testimonios.

Policía de Tlaquepaque salva a menores de reclutamiento criminal: esperaban camión a Guerrero desde Avenida Patria

Durante un patrullaje en la colonia Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, oficiales localizaron a dos jóvenes de 16 y 17 años en las avenidas Patria y Las Torres. Ambos esperaban un camión que los llevaría a Guerrero para un supuesto trabajo de ensueño. Los menores contaron que un sujeto en Puerto Vallarta les ofreció empleo en construcción en Chilpancingo, Guerrero.

La policía notó que este representa el modus operandi típico del crimen organizado para reclutar jóvenes vulnerables. Inmediatamente resguardaron a los adolescentes y los pusieron a salvo, evitando un posible peligro mayor.

