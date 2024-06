¡Con paso veloz ‘al más allá'! Tragedia vehicular por exceso de velocidad en Zona Metropolitana Guadalajara

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, durante la noche del lunes 17 de junio y la madrugada del martes 18 de junio, se registraron diversos acontecimientos a los que Fuerza Informativa Azteca les dio seguimiento, desde una trágica volcadura, hasta un intento fallido de robo a trabajadora de la Fiscalía Estatal, aquí te contamos lo más relevante que no te debes perder para amanecer informado de la mejor manera.

22:00 HORAS

En Guadalajara, sujetos armados intentaron despojar de un vehículo a una mujer; sin embargo, no sabían que la unidad pertenecía a la Fiscalía del Estado y su víctima era una trabajadora de dicha dependencia.

Elementos de seguridad se agilizaron de emergencia a los cruces de Luis Covarrubias y Domingo Loaeza en la colonia 5 de Mayo.

En su intento por robar la unidad oficial, los dos encapuchados le dispararon a la trabajadora de la fiscalía del Estado. Afortunadamente, resultó ilesa, la bala no lesionó a la funcionaria pública; no obstante, sus agresores y delincuentes tras no lograr su cometido huyeron del punto.

Agentes del ministerio público comenzaron con las investigaciones tras el hecho criminal, para poder localizar e identificar a los delincuentes, los cuales, hasta el momento, continúan prófugos de la justicia.

00:30 HORAS

Un hombre circulaba en su vehículo aparentemente a exceso de velocidad sobre Carretera a El Salto, a la altura del fraccionamiento El Mirador, perdió el control impactándose contra una zanja y finalmente volcando.

Paramédicos y bomberos municipales acudieron al lugar de los hechos, desafortunadamente el conductor murió tras el impacto. Los uniformados se encargaron de la extracción del cuerpo con equipo hidráulico para entregarlo a peritos forenses.

Familiares de la víctima mortal acudieron al punto; entre lágrimas, impotencia y fundidos en un abrazo, identificaron el cuerpo.

Autoridades comenzaron con el peritaje del accidente para poder esclarecer lo ocurrido. El cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana para la necropsia de ley y posteriormente ser entregado a sus familiares.

01:00 HORAS

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue agredido a balazos en calles del municipio de San Pedro Tlaquepaque; sujetos abordo de un vehículo en movimiento realizaron la agresión.

El lesionado se trasladó por sus medios hasta su vivienda, sobre los cruces de la avenida patria y Real Camichines. Donde solicitó el servicio de paramédicos municipales, quienes a su arribo se encargaron de sus primeras atenciones médicas, contaba con un impacto en una de sus piernas. Policías de Tonalá acudieron al punto para iniciar con la investigación.