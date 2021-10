Horóscopo de hoy Escorpio domingo 24 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Escorpio en la vida

No vale la pena discutir con personas tercas y obstinada. Debes entender que cada quien puede pensar como quiere y no tienes derecho a criticar y menos si no deseas ser juzgado con la misma vara.

Escorpio en el amor

Así es dar amor en la misma medida que se recibe es una forma de practicar la reciprocidad. Trabaja con base en la la honestidad, así necesites ser diplomático. En lo sentimental será un día complicado.

