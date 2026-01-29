El detalle romántico que tus manos necesitan: 10 manicuras con corazones para enamorar en San Valentín

El Día de San Valentín , también conocido como Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad, se ha convertido en una de las fechas más inspiradoras para el mundo de la belleza. En este sentido, la manicura no es la excepción y ocupa un lugar protagónico dentro de las tendencias.

Más allá de los regalos clásicos, los diseños de uñas se transforman en una forma sutil y creativa de expresar romanticismo, estilo y personalidad. Los corazones son el símbolo estrella de la temporada y permiten jugar con una amplia paleta de colores y técnicas, adaptándose tanto a estilos minimalistas como a propuestas más llamativas.

10 manicuras con corazones que son tendencia en 2026 para lucir en San Valentín

"Las manicuras románticas funcionan porque conectan lo emocional con lo estético. Un corazón bien ubicado puede cambiar por completo la percepción de unas uñas simples", explica Betina Goldstein, nail artist internacional y referente en tendencias de belleza.

Las opciones son tan variadas como los gustos, pero estas 10 propuestas se posicionan como las más solicitadas en salones de belleza:



Rosa pastel con micro corazones blancos, ideal para un look dulce y delicado.

Rojo clásico con un corazón en la uña acento, elegante y atemporal.

Milky nails con corazones difuminados, perfectas para quienes buscan minimalismo romántico.

Nude con corazones dorados o plateados, una combinación sofisticada y discreta.

Francesa reinventada con puntas en forma de corazón, moderna y chic.

Blanco y negro con corazones gráficos, para un estilo urbano y contemporáneo.

Bordó con corazones metalizados, intensa y sensual.

Durazno con corazones o flores rosadas, fresca y juvenil.

Rosa y rojo combinados en efecto mix & match, divertida y llamativa.

Metalizadas con corazones en relieve, ideal para quienes buscan impacto visual.

El técnico internacional Tom Bachik, conocido por trabajar con celebridades, sostiene que los acabados glossy, satinados y los tonos lechosos elevan cualquier diseño romántico, dándole un aire más profesional. Así es como las manicuras con corazones se consolidan como el detalle romántico imprescindible de San Valentín: una forma sencilla pero poderosa de llevar el amor también en las manos.