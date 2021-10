Netflix revela tráiler de A través de mi ventana, la película más esperada.

‘A través de mi ventana’ es una de las películas más esperadas de la temporada, por ello Netflix difundió el trailer de la cinta, mismo donde se puede ver el avance del largometraje basado en la novela homónima de Ariana Godoy.

Las producciones españolas están cautivando a la audiencia, por lo que se espera que la nueva película de drama y romance dé el mismo resultado. En la trama podremos ver a los dos personajes principales interactuando en una extraña relación.

“Raquel está locamente enamorada de Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo ha observado de lejos porque, muy a su pesar, nunca han intercambiado ni una palabra, pero la chica tiene una misión muy clara: lograr que Ares se enamore de ella”, dice la sinopsis de Netflix.

Además, “Raquel no es una chica inocente e indefensa y ciertamente no está preparada para perder todo con el fin de lograr su objetivo. Lo más importante es no perderse a sí misma...”, continúa la esperada trama.

Te puede interesar: Mark Zuckerberg anuncia que Facebook ahora se llamará Meta.

La película espera un impacto mayor al libro

En la cinta, Raquel estará interpretada por Clara Galle y Ares será personificado por el actor Julio Peña. Se espera que la cinta tenga un impacto mayor a los 264 millones de libros que ha vendido la obra literaria.

‘A través de mi ventana’ estará disponible en exclusiva a través de Netflix a partir del próximo 4 de febrero de 2022.

También podría interesarte: ¿Listo para un maratón? Estos son los estrenos de Netflix de noviembre.