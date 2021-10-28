Llega a Masaryk el auténtico sabor Griego: Ilios Greek Estiatorio.

Ilios Greek Estiatorio se ha posicionado gracias a su inigualable propuesta gastronómica en la que cada platillo cuenta con ingredientes de la más alta calidad, honrando a los diferentes matices de la gastronomía griega llevando a esta a un nivel de elegancia y sofisticación para generar sabores únicos que deleitarán a todo aquel que lo pruebe.

Un oasis de la comida mediterránea, donde la gastronomía solo es uno de sus principales atributos; trae consigo un diseño único, digno de ser galardonado; así fue el caso de las locaciones de Cancún y Tulum donde fue premiado como el “Mejor Restaurante a Nivel Global” por los International Hotel & Property Awards todo esto gracias al trabajo de Filipao Nunes en conjunto con Grupo Anderson’s.

Ilios Masaryk garantiza una experiencia totalmente fuera de serie, con uno de los magníficos espectáculos al más puro estilo de la cultura griega, el Plate Smashing nos brinda la oportunidad de vivir una costumbre tradicional de Grecia, donde los invitados rompen platos al ritmo de la música mientras gritan ¡OPA!.

SOBRE GRUPO ANDERSON’S

Grupo Anderson's es el consorcio restaurantero más grande de México. Durante 58 años, ha acumulado más de 50 unidades de negocio y se ha posicionado en 4 países diferentes, donde ha dejado marca con cada uno de sus restaurantes dejando en cada invitado un recuerdo inolvidable.

Ilios Greek Estiatorio abrirá sus puertas en la Avenida Presidente Masaryk 311, Ciudad de México, donde tendrán la oportunidad de disfrutar por cuenta propia la experiencia única que ofrece la marca con mayor impacto en la Riviera Maya, no te pierdas de ninguna novedad y siguelos en sus redes sociales.

Para reservar visita: Iliosrestaurante.com.mx

