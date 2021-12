Nuevo abogado de la familia de Octavio Ocaña revela error en el caso.

EXCLUSIVA. ¿La escena de la muerte de Octavio Ocaña fue alterada?

Francisco Hernández, el nuevo abogado de la familia de Octavio Ocaña, señala el error garrafal que en su opinión cometieron las autoridades el día que ocurrió la muerte del joven actor y que ahora dificulta saber la verdad.

Se trata de la preservación de la escena del crimen, mientras llegaban los servicios periciales que, por cierto, demoraron horas.

“Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales, esto qué significa, que durante horas no se resguardó la escena, no digamos del crimen, no se resguardó la escena. Diferentes personas participaron y manipularon la escena y eso puede ser que nos ocasione un daño irreparable; sin embargo los peritajes están demostrando, precisamente, lo que no se alteró, lo que fue en su momento el cuerpo de nuestro querido Octavio, el arma de primer respondiente, esas cosas no se alteraron y estamos tratando de investigar científicamente que es lo que sucedió", comentó.

Existe otra carpeta de investigación en el caso Octavio Ocaña

Debido a ello, revela que hay otra carpeta de investigación abierta sobre el caso de Octavio Ocaña .

Si se comprobase que alguien alteró la escena del crimen con alguna finalidad culposa o dolosa, por eso es que también hay otra carpeta en la Fiscalía General del Estado de México, por la Fiscalía Anticorrupción. No es casualidad que la comisión estatal haya abierto una investigación por oficio, porque sí existieron disparos por parte de los policías, no estuvieron justificados

La familia de Octavio Ocaña fue a la CNDH

De hecho, encontramos a la familia de Octavio Ocaña las afueras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Estamos afuera de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente, buscando que participe, que se enteré de lo que aconteció. Bueno, la ropa de Octavio ya la tenemos, ya la tiene el perito independiente, ya la está analizando. En cuanto a si hubo una sustracción indebida de las pertenencias de Octavio, eso no te lo puedo decir

Y, refrendaron que, de acuerdo al peritaje privado, el arma que portaba Octavio Ocaña jamás fue accionada por él.