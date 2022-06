Abogado de Horacio Palencia habla sobre el plagio de “Mi razón de ser”.

¿Qué sucede con el caso de Horacio Palencia y el supuesto plagio?

José Luis “N”, quien demandara a Horacio Palencia por presuntamente haber plagiado el tema “Mi razón de ser” y registrarlo como suyo, fue arrestado este miércoles al no presentar las pruebas solicitadas por la autoridad.

Las cosas parecen ir tomando su rumbo y el camino comienza a esclarecerse para el intérprete de “Cuidaré de ti”, después de la detención de José Luis “N” por elementos de seguridad debido al desacato a ocho requerimientos que se le hicieron.

A principios del mes de marzo, Palencia informó que había algunos problemas con el tema “Mi razón de ser”, ya que José Luis “N” lo estaba acusando de plagio; sin embargo, Horacio aseguró que el tema lo registró él con antelación al ahora detenido, quien asegura ser el verdadero autor.

Hace unos días, Palencia publicó en sus redes sociales una fotografía que hacía alusión al éxito y en la forma de conseguirlo. “#Tbt Compositor del Año, la credibilidad se mide con hecho no con palabras, hacerse la víctima para engañar y ganar dinero ilícito es lo más asqueroso del mundo. El verdadero éxito se logra trabajando con esfuerzo, disciplina y constancia”.

Cabe mencionar que, el tema “Mi razón de ser” que hiciera famosa la Banda MS, forma parte del disco homónimo y se ha convertido en un verdadero hit.

El abogado de Horacio Placencia habló al respecto

Horacio Palencia llegó a pagar en su momento un millón de pesos por su propia canción debido a las acusaciones infundadas de José Luis “N”, quien fue detenido por no presentar las pruebas que lo acrediten como autor del tema ya mencionado.

Al respecto, Leonardo Gilberto Ramírez Rivas, abogado de Palencia, habló en exclusiva para Ventaneando sobre el caso que enfrenta su representado con el ahora detenido José Luis “N”.

Cuando le preguntaron qué es lo que sucedería a partir de ahora que el señor Calderón había sido detenido, el letrado señaló que únicamente se trató de un arresto por desacato a la autoridad ministerial que en ocho ocasiones le ha pedido que entregue las pruebas.

“Únicamente fue un arresto en razón a que precisamente como bien lo cito, fue por un desacato a la autoridad ministerial porque se le están requiriendo ya en diversas ocasiones, como también lo preciso, ocho veces, en que presente las pruebas con las cuales estas pruebas fueron con las que vinculó el propio juez de control en su momento para la vinculación al señor Horacio Palencia”, declaró.

“Pruebas de las cuales, hasta ahora no exhiben y entonces nosotros consideramos que cabe la posibilidad de que no existen, entonces”, añadió. “Aquí si es una situación que inquieta un poco porque si en realidad tuviera ya esos objetos con los cuales él aduce ser el creador de la obra, pues que las presente; sin embargo, no ha querido presentarlas, la propia autoridad ministerial se las requirió en diversas ocasiones con los apercibimientos de ley y de los cuales hizo caso omiso y por tanto, se le decretó esta medida de apremio que es el arresto”.

El abogado aseguró que continúa la investigación y ellos siguen realizando actos de investigación para la defensa de Horacio Palencia, en el sentido que la vinculación no debió ser decretada porque no existen las pruebas.

Así mismo, reveló que el caso está en una etapa complementaria y esta terminará el mes de septiembre, tiempo en el que José Luis “N” puede todavía presentar las pruebas. También señaló que las pruebas con las que se vinculó a Palencia no existen y tampoco se han querido exhibir, por ende, no debió darse la vinculación.