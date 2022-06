Danna Ponce asegura que hay más víctimas de acoso de Coco Levy.

Danna Ponce acudió a la fiscalía para denunciar a Coco Levy por acoso.

Danna Ponce, la joven actriz que señala a Coco Levy de presunto acoso sexual, acudió a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales para presentar su respectiva denuncia.

La actriz aseguró que luego de haber compartido su testimonio en redes sociales , muchas otras jóvenes le han escrito para contarle que ellas también han sido víctimas del ejecutivo de Videocine.

“Estoy agradecida de que hay otras mujeres que tampoco tuvieron miedo al igual que yo y se atrevieron a escribirme a mí, a decirme ‘a mí también me pasó esto, la historia concuerda, te creo, a mí también me orilló a la esquina de su oficina y me dio un beso en la comisura de los labios’. Es un modus operandi de este hombre”, declaró .

Y contó cómo después de compartir con sus cercanos lo que había ocurrido hubo quien la aconsejó que se callara, pues el futuro de su carrera estaba en juego.

“Me dijeron que me quedara callada porque lo único que iba a hacer era dañar mi reputación. Me dijeron que no iba a tener trabajo si hacía un escándalo. Yo no sabía quién era este hombre. Mi generación no sabe quién es Coco Levy; yo no tenía el contexto de su familia ni de nada”, dijo a la prensa.

Danna Ponce denuncia a Coco Levy por supuesto acoso sexual

Danna acudió a la fiscalía acompañada de su mamá que es abogada, y esto es lo que le desea al hijo de Talina Fernández.

La verdad no me interesa una disculpa... qué voy a hacer con su disculpa. Que corran a ese cerdo de una vez

Por si fuera poco, Danna asegura que Coco Levy se expreaba mal de su fallecida hermana Mariana Levy, a quien llamaba “demonia”.

"Él decía ‘mi hermana es una demonia y hacía todo para tener a los hombres a sus pies’, imagínense al enfermo hablando de su propia hermana como si fuera una demonia. Espero que Mariana no haya pasado por él porque convivieron bajo el mismo techo, convivió con un abusador”, dijo.

