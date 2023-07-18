Abogados piden acceso a informes sobre salud mental de Ricky Martin

La millonaria demanda que Ricky Martin presentó en contra de su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez, está llegando a terrenos inquietantes, pues luego de la más reciente audiencia del caso, el abogado de éste último, anunció que solicitará acceso a documentos que tienen que ver con la salud mental del cantante.

Celebrada de manera virtual para que el juez Arnaldo Castro Callejo del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, fuera informado sobre el estatus del caso, la audiencia; sin embargo, dejó al destape la intención de los abogados de Ricky, de solicitar todos los expedientes médicos de Dennis Yadiel, radicados en el hospital Capestrano y otras entidades de la isla, así como someterlo a pruebas psiquiátricas.

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Presentamos una moción, solicitando que se pidiera una situación para obtener unos expedientes, entre ellos, el Hospital Capestrano y otras entidades. En estos momentos, no sabemos… vamos a utilizar a una doctora que está en el informe de manejo de caso…

¿Cuál fue la respuesta de la defensa de su sobrino?

En respuesta, Michael Corona, abogado de Dennis Yadiel, anunció su contra ofensiva:

Nosotros haremos nuestros requerimientos, en vista de lo que estamos alegando en la reconvención, que es una situación de abuso sexual de un menor y en ese sentido, está planificando el requerimiento de documentos con relación a la salud mental del señor Ricky Martín y tratamientos, en vista de las alegaciones que se hacen de agresión sexual

Por su parte, el juez respondió a las peticiones de la defensas.

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En cuanto a la solicitud de récord médico que se está haciendo, la regla 32 y el Tribunal Supremo establece que las alegaciones que tienen que ver con daños emocionales y daños físicos, los clientes están renunciando a cualquier derecho de intimidad o privilegio que puedan tener sobre esos asuntos

Al final, se acordó que Ricky Martin debe presentarse a declarar, el próximo 26 y 27 de octubre; mientras que su sobrino, hará lo propio el 15 y 16 de noviembre, la próxima audiencia tendrá lugar el 18 de diciembre.

