Anna Ferro niega haber lastimado a los hijos de Ingrid Coronado.

La viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, rompió el silencio y enfrentó los señalamientos sobre el presunto maltrato a los hijos de Ingrid Coronado. También habló sobre los rumores que apuntan a que se negó a llevar al conductor al hospital, cuando se encontraba en el peor momento del linfoma de Hodgkin, enfermedad que acabó con su vida.

Las cámaras de Ventaneando la captaron este domingo en Atlixco, Puebla, donde ofreció una sesión de yoga. Anna Ferro echó por tierra la versión de una empleada doméstica, quien aseguró que la viuda de Fernando del Solar, maltrataba a los hijos del querido conductor.

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No bueno, en ese aspecto, creo que no es verdad y en ningún momento creo que se hiciera eso. Para empezar, Fer (del Solar) jamás lo hubiera permitido. Si esto fue cuando la señora estuvo con nosotros, que yo nada más la conocí dos o tres meses, es que ni recuerdo bien las fechas. De hecho, tengo su contrato de confidencialidad y su renuncia. Fue antes de que Fer fuera hospitalizado en 2019, fue hace tanto tiempo que no recuerdo

¿Qué responde a los señalamientos en su contra?

Sobre la atención médica, que supuestamente le negó a Fernando del Solar en la última etapa de su vida, dijo:

Eso, jamás ha sido verdad, cómo crees, o sea, tengo una muy buena relación con su mamá y con mis cuñadas

Lo que sí admitió fue que, durante el funeral de Fernando del Solar, hubo una situación tensa con Ingrid Coronado. Aunque asegura que no fue por negarle la entrada a sus hijos, sino a la propia conductora de televisión.

Se puso tenso, no voy a negarlo, los hijos de Fer entraron perfectamente. Se pusieron de acuerdo para ver a qué hora entraba ella (Ingrid Coronado), lógicamente a la señora no se le permitió entrar, eso sí es verdad, no está diciendo una cosa que no es. Por la relación que ellos tenían, no era una relación muy amena, ustedes lo saben ¿no?

¿Cómo es la comunicación con Ingrid Coronado?

A propósito de Ingrid Coronado, Anna niega haber bloqueado la comunicación con ella, a pesar de que la conductora mostró a este programa, algunas conversaciones en las que le pide que desaloje el departamento de Cuernavaca, sin que exista una respuesta.

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