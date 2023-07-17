Maribel Guardia descarta que cenizas de Julián Figueroa estén en Juliantla

A pesar de que Juan Marcos Figueroa, hermano de Joan Sebastian, reveló a este programa su anhelo de que una parte de las cenizas de su sobrino Julián Figueroa, reposen en Juliantla, Guerrero, Maribel Guardia, prefiere que estas permanezcan cerca de ella, incluso, después de su propia muerte.

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Creo que no, creo que, mira por ahora, las cenizas las tengo en la casa y yo me siento muy plena ahorita, yo sé que, tal vez en un futuro, me gustaría ponerlas en una iglesia cerca de la casa, si algún día yo me muero, me pongan junto a él. Por eso, si lo ponen en Juliantla, a mí no me van a enterrar en Juliantla

Sobre el proceso que ha vivido tras la muerte de su hijo, el pasado 9 de abril, Maribel admite que tener cerca a su nieto, ha sido de enorme ayuda y compartió el reciente logro del pequeño, José Julián.

Nuestro bebé se graduó, entonces fuimos a verlo como recibió el título, fue muy emotivo y también, por otro lado, todo el tiempo pensé en Julián, pero salió un arcoíris, yo con esas pequeñas señales siento la presencia de mi hijo, sé lo importante que hubiera sido para él estar en estos grandes logros que está teniendo el niño

¿Qué opina sobre la herencia de Joan Sebastian?

Sobre la demanda de Juliana Figueroa en contra de su hermano José Manuel Figueroa, por el cobro de las regalías de Joan Sebastian, Maribel dejó clara su postura.

Yo a Juliana la adoro, porque es mi ahijada, yo no me meto en eso, yo no soy Figueroa, ni soy heredera. Todas las hijas de Joan las adoro, todas cuando murió Julián, vinieron todas de donde quiera que estaban, yo en eso de la herencia no me meto, que se arreglen como puedan

Finalmente, confirmó que no formará parte del reality show "Siempre Reinas", que ya se encuentra en la grabación de su segunda temporada.

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